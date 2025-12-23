雲林縣公告土地現值及地價齊漲 地王1坪58.5萬 最便宜1坪17元

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣地價及標準地價評議委員會評議通過雲林縣2026年度公告土地現值、公告地價，因不動產市場交易熱絡，公告土地現值及公告地價均上漲，平均漲幅分別為2.09%、2.41%，其中虎尾高鐵特定區公告地價漲幅達4.46%。全縣地王由斗六車站前大同路與愛國街臨交叉路口蟬聯，每坪58.5萬元，最低在四湖鄉離島工業區左上低每坪約17元。縣府地政處指出，雲林縣20鄉鎮市2026年共劃設6952個地價區段，根據縣內過去一年不動產市場交易情形、實價登錄資訊、公共建設發展情形、地方財政需要、民眾稅賦能力、地價均衡及公告土地現值與公告地價與市價差距等因素，召開說明會聽取民眾意見，送地價及標準地價評議委員會評議做出結果。調幅較高有斗南、虎尾及斗六，其中斗南鎮小東市地重劃開發完成，公共設施完善、交通便利，距高速公路約3至5分鐘路程，具產業聚集效益，不僅開發區市價上漲，鄰近的住宅區、工業區亦受到外溢效果，市價上漲，公告土地現值調整幅度為3.51%，公告地價調幅為3.39%。虎尾鎮高鐵特定區開發完善，附近建案陸續推出，復因虎尾擴大都市計畫辦理中，受預期心理影響，不動產市場交易熱絡，公告土地現值調整幅度為3.08%，公告地價調幅為4.46%。斗六市有數個新興發展區，且建案不斷推出，還有2025年人文公園區段徵收開發中，規劃住宅區、商業區、宗教用地、道路、機關用地等，強化新興發展區完整之商業服務機能，斗六市公告土地現值調整幅度為2.57%，公告地價調幅為3.75%。地政處表示，2026年度公告土地現值、公告地價將於1月1日公告，民眾至各地政事務所查詢，或在1月2日後上地政處及各地政事務所網頁查詢。

