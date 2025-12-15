雲林縣再傳捷報 3服務方案獲「社會創新共融類」獎項

雲林縣府水利處「雲林溪流域創生計畫」榮獲「社會創新共融類」獎項／雲林縣府提供





第8屆政府服務獎頒獎典禮今（15）日隆重舉行，雲林縣府水利處「雲林溪流域創生計畫」、土庫鎮公所「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」，以及台大醫院雲林分院「打造安全防『婦』網～偏鄉婦幼的靠山」等3項服務方案，榮獲「社會創新共融類」獎項，成為本屆政府服務獎最受矚目的縣市之一。

雲林縣長張麗善親自出席頒獎典禮，向縣府水利處處長許宏博、土庫鎮長陳特凱、台大醫院雲林分院院長馬惠明，以及三個獲獎團隊同仁表達誠摯祝賀。張麗善表示，政府服務獎素有「公務界奧斯卡」之稱，獲獎不僅是對團隊專業與創新服務的高度肯定，也讓所有縣民與有榮焉。

張麗善指出，今年政府服務獎共有144個機關參獎，經評審團嚴謹評選，僅26個機關脫穎而出。雲林縣政府一舉拿下雙獎，再次成為六都以外表現最為亮眼的縣市，充分展現縣府「以民為本、創新服務」的核心價值與卓越治理成果。

張麗善進一步表示，「雲林溪流域創生計畫」由縣府水利處推動，透過污水截流、礫間淨化、再生水利用等河川永續治理工程，成功改善水質並恢復生態，打造兼具步道、親水、觀光與休憩功能的優質水岸環境。

該計畫並融入高度公民參與精神，透過論壇、願景工作坊及田野調查，邀集民眾共同參與規劃，同時串聯8所國小推動「創意扎根計畫」，結合市集、流動藝術饗宴與太平老街文化軸線，帶動地方經濟與文化發展，完整呈現政府服務獎所重視的「跨域合作、社區向心力與永續治理」精神，為地方創生與永續發展樹立典範。

縣府水利處表示，雲林溪治理成果已具備向外擴散的成熟條件，這不僅是縣府團隊與國際夥伴Groundwork三島事務局、校園、社區與公民夥伴公私協力、跨域整合的成功案例，也為全國河川治理提供重要參考。未來將持續透過中區青聚點、水環境巡守隊及認養機制，確保雲林溪永續發展，並推廣此一成功模式至全國及國際。

雲林縣土庫鎮公所「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」榮獲「社會創新共融類」獎項／雲林縣府提供

張麗善也指出，土庫鎮公所以「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」榮獲社會創新共融類獎項，是雲林縣史上首個獲得政府服務獎的鄉鎮公所，意義非凡。陳特凱鎮長在縣府輔導下，率領公所團隊將整個土庫鎮打造成「沒有圍牆的圖書館」，讓閱讀深入社區與校園，培養孩子隨時隨地閱讀的習慣，成果令人敬佩。

親自出席領獎的土庫鎮長陳特凱表示，該計畫由鎮立圖書館出發，串聯鎮內學校、補習班、社區日照中心、宗教團體等超過百個單位，設置「Bookpanda轉運站」，建構「全鎮皆是圖書館」的閱讀無障礙網絡。從校園閱讀活動、夜宿圖書館、二手書交換、市集藝術展覽，到醫療院所與親子館等多元場域延伸，讓閱讀真正成為居民生活的一部分。

陳特凱特別感謝圖書館館長彭冠綸及全體館員的付出，長期站在服務第一線，持續嘗試創新與跨域連結，讓閱讀服務不斷深化，為鎮民帶來溫暖而有感的公共服務。

台大醫院雲林分院「打造安全防『婦』網～偏鄉婦幼的靠山」榮獲「社會創新共融類」獎項／雲林縣府提供

張麗善同時恭賀台大醫院雲林分院以「打造安全防『婦』網～偏鄉婦幼的靠山」獲獎，並感謝分院在馬惠明院長帶領下，長期投入偏鄉醫療，為雲林建構更完善的社會安全與醫療防護網，獲獎實至名歸。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，這是分院第三度榮獲政府服務獎。該計畫由前婦幼中心主任、副院長徐明洸於任內建構完成，整合醫院、診所及相關醫療資源，提供高風險孕產婦預先轉診、新生兒外接及血品智慧調度等服務，運用智慧科技補足偏鄉醫療缺口，展現分院作為基層婦產科醫療後盾的重要角色。

第8屆政府服務獎頒獎典禮於台北市政治大學公共行政及企業管理教育中心舉行，由行政院副院長鄭麗君擔任頒獎人。鄭副院長表示，政府的責任在於為人民打造更有願景的生活，持續朝向永續發展邁進，為下一代留下更好的台灣；當每一個人都成為更好的自己，台灣就能成為更好的台灣。

