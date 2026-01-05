雲林縣加碼生育補助 第3胎起每胎10萬

28歲已經生2個孩子的謝小姐準備在下個月再迎接第3位孩子，正好能領到雲縣府加碼生育津貼，第3胎起每胎補助10萬元。

雲林民眾謝小姐表示，「就是很開心，也覺得很幸運，在這時候懷上第3胎就是拿到補助多更多。」

雲林民眾認為，「就很開心，有驚喜，有點意外。」

雲林民眾說道，「後面還有一些教育費也是一個龐大的支出，我不會為了這10萬再衝動。」

為因應少子化刺激縣內生育率，雲林縣從2024年啟動2年6億催生增產萬寶龍計畫，統計2024年、2025年出生人數口數達1萬1400多人，比往年多出1倍。為延續鼓勵生育，2026年推出第3胎起補助10萬元。

雲林縣長張麗善回應，「如果願意生到第3胎，對於我們整個國家人口數會正成長，我們不是在整個經費上非常充裕，但是我們回歸到原來第1胎到第2胎還是維持3萬元，第3胎以後就是領10萬元。」

雲縣府表示，全國去（2025）年新生兒出生人數不到11萬，是非常嚴重國安危機，面臨少子化情況越來越嚴重，希望透過加碼補助能鼓勵雲林縣民生小孩，而且縣府補助不與中央補助互斥，還可以疊加請領。