雲林縣可增1名副縣長海線出身呼聲高 張麗善：已有口袋人選

雲林縣可新增1名副縣長，縣長張麗善（前左二）22日表示已有口袋人選。（張朝欣攝）

立法院院會21日三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善22日表示社會愈來愈多元，樂見為民服務人力增加，雲林縣人才濟濟，她已有口袋人選，會審慎評估，找出最能為雲林付出奉獻的好人才擔任副縣長。

立法院三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人、副祕書長1人，直轄市政府一律置副市長3人、副秘書長3人，刪除人口限制規定；明年1月1日施行。雲林縣將可增加1名副縣長、1名副祕書長。

張麗善表示，目前社會非常多元，服務的項目很廣泛且多，很多組織編制都擴大了，地方政府要承接更多政策與業務，所以樂見編制員額增加，未來她會審慎評選，找出一位能夠為雲林縣繼續奉獻付出的人選。

對於現任副縣長謝淑亞長期耕耘雲林山線，外界認為新增副縣長可能會考量山海平衡，找一位海線人選，張麗善指出，縣內人才輩出，不同領域都有人表現非常優異，地域考量並非最重要的，而是要找一位長期對雲林有奉獻、有表現的人。

