雲林縣啟動「虎尾潮」第2期工程 青埔分洪道與抽水站啟動治理程序

▲「虎尾潮」第2期計畫重要里程碑，「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」於(11/20)舉行開工典禮。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】「虎尾潮」第2期計畫重要里程碑，「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」於(11/20)日舉行開工典禮。縣長張麗善表示，現階段青埔分洪道治理工程率先施工，預計於117年完工；青埔抽水站新建工程也順應民意，另覓合宜地點再行施作，兩項工程同步啟動相關程序，也宣示虎尾市區長年淹水風險即將獲得大幅改善。

張麗善縣長表示，虎尾市區長期受到安慶圳大排中游段通洪能力不足影響，加上北港溪外水位近年明顯抬升，超過過去10年前規劃的洪峰估算，使平和里等聚落在豪雨期間多次出現積淹水情形。由於中游渠道周邊建物密集、道路與暗渠交錯，改善空間受限，中游地區難以採取大規模拓寬。縣府因此提出「上游減洪、分流導排、抽排加強」3大策略，從源頭降低洪峰量，全面提升排水系統韌性。此次啟動的分洪道與抽水站工程，即為整體策略核心。

張麗善縣長指出，青埔分洪道治理工程（契約金額 2.366 億元），將安慶圳上游洪峰水量引導至專設通道，分洪量由原先規劃的 8 cms 大幅提升至 22 cms，顯著降低中游暗渠壓力。工程區段設有擋水堰與側溢流堰，可在豪雨期間自動分流並排入北港溪，強化市區排水穩定性。

青埔抽水站新建工程（契約金額 1.999 億元），抽水站設計抽水量達 8 cms，可於外水頂托或分洪後水位偏高時迅速抽排，確保市區安全。站體外觀融入落羽杉意象，兼具景觀與環境友善。

張麗善縣長進一步說明，由於抽水站基地鄰近 4 戶民宅，居民表達希望能另覓更合宜地點之意見。縣府已啟動抽水站重新評估及選址程序，並與地方保持密切溝通，以兼顧防洪功能與居民生活品質。在此期間，抽水站施工暫緩，分洪道工程先行施作，預估完工後可先改善約 60% 的淹水風險。

張縣長強調，未來抽水站將在重新評估完成後再行施工，目標是確保防洪效能不打折，同時讓工程更貼近民意，達成雙贏。

虎尾鎮長林嘉弘指出，安慶圳大排是虎尾非常重要的一條排水，但它也是造成虎尾常淹水元凶之一。現階段青埔分洪道已完成設計規劃，透過上游截斷洪水，在中下游就不會淹水，相信計畫一旦完成，一定可以改善虎尾鎮水患。

經濟部水利署第五河川分署副分署長李俊霖表示，「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」兩案，由經濟部水利署全額補助新臺幣逾6億元，包括用地經費。後續水利署持續跟縣府密切合作，透過治理工程讓整個虎尾鎮可以更好。

「虎尾潮」為雲林縣近年最大規模的河川環境改善與城市再生計畫，總經費逾 9 億元，打造雲林最大、功能最完整的親水河岸園區。計畫核心包含：

治水優先：提升上游分流量、強化抽排能力、改善外水頂托風險

景觀整合：擴大高灘地綠帶、串接步道與生態系統

城市再生：融入虎尾在地文化意象、形成水岸生活廊道

永續治理：引入在地學術能量、規劃智慧管理與環境教育

透過治水工程與景觀營造同步推動，讓河川從「風險來源」轉變為「生活亮點」。

(20)日「虎尾鎮青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」開工典禮，縣長張麗善、經濟部水利署第五河川分署副分署長李俊霖、縣府水利處副處長吳文能、農業部農田水利署雲林管理處虎尾分處主任蘇浚豪、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員陳俊龍、王鈺齊、黃美瑤、林文彬、張維心、陳乙辰、虎尾鎮民代表會主席陳明聖、副主席陳樹泉、各里里長等一同與會，祈求工程順遂。

雲林縣政府表示，此次工程啟動程序象徵虎尾邁向「不再淹水」的重要一步。分洪道先行完工即可明顯降低淹水風險，而抽水站將在重新評估後再施作，縣府目標是兼顧居民生活、法規安全與防洪效益，為虎尾打造更可靠、更永續的排水系統。

「虎尾潮」全案完工後，將成為雲林縣最大的親水河岸公園，從防洪、景觀到城市品質全面升級，帶動虎尾從逆境走向亮點，為地方發展寫下全新篇章。