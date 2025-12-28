雲林縣國民中小學奮學獎助學金發放 張麗善感謝企業愛與分享

▲雲林縣國民中小學奮學獎助學金發放，張麗善縣長感謝企業愛與分享，嘉惠200位優秀學子。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府、雲林縣不動產建築開發商業同業公會與財團法人雲林縣文化基金會共同主辦114年度國民中、小學奮學獎助學金頒獎典禮，今(28)日上午在雲林縣政府大禮堂舉行，共頒發60萬元給200位學童每位3000元奮學獎助學金。雲林縣長張麗善、雲林縣不動產建築開發商業同業公會理事長龔坤奇、秘書長周宗正、縣府文化觀光處長陳璧君、縣議員江文登等人到場鼓勵孩子們專心向學，未來也能貢獻社會，持續善的循環。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，透過奮學獎助金的發送，鼓勵弱勢家庭學子認真學習，協助圓夢，並可以看到孩童發自內心寫出未來期許，非常地有意義，在這邊要特別感謝不動產建築開發商業同業公會，持續15年不間斷地辦理獎助金公益慈善活動，期望學子們能獲得更好的學習成果，未來能持續認真努力，日後有能力有機會也能回饋社會、共同為社會盡一份力量。

▲雲林縣新聞記者公會肯定不動產建築公會長期公益善行，由理事長陳信利頒發龔坤奇理事長顧問聘書表彰。（記者劉春生攝）

文化觀光處長陳璧君表示，社會上有很多需要被幫助的弱勢族群、家庭，奮學獎助學金慈善公益活動的持續辦理十分有意義，不僅頒發獎助學金協助許多家庭度過寒冬，亦以期許表讓小朋友盡情發揮分享夢想。在孩童未來期許表中，有一則故事令人動容。在申請的孩童中，來自1歲多即發病導致重度殘障領有身心障礙手冊的國一生小勝，雖然不良於行但其思考邏輯和反應都正常，在國小時也因口齒清晰曾代表班上參加國語朗讀和演講比賽，均獲得佳績。在大家的未來期許目標想當老師、醫師、廚師..等的願望，但小勝的願望卻是我們大家習以為常的生活「正常的走路」，從小發病無法行走，故至今尚未「腳踏實地」過。小勝最近因身體機能異樣而進行手術開刀，期許能快點恢復到開刀前的狀況，就可以坐著電動輪椅的自由行動，不用再勞煩爸爸用輪椅推著我行動。我也會努力讀書勤勞學習，不要讓家人擔心！可以看到這一位孩子不僅懂事貼心也很努力。我們也期望透過獎助學金的頒發協助小朋友平安快樂成長，未來也能在專業領域發光發熱，成為另一道光照亮他人。

雲林縣不動產建築開發商業同業公會理事長龔坤奇表示，公會秉持「取之社會，用之社會」精神鼓勵孩童努力奮發向上，於每年年底均會辦理奮學獎學金頒發活動，至今已邁向第15年。而為了鼓勵更多雲林的縣內艱困家庭及熱心服務或勤奮向學的學童，頒發名額也從最一開始的50位，增加至200位。今年報名的學校也非常踴躍，共有61所國中小219位孩童參與報名。公會也已連續15年皆提供奮學獎助學金，截至114年總共核發了480萬元協助1600位弱勢家庭之學生減輕部分家庭負擔，並給予更好的受教權機會。透過公會付出，希望讓所有小朋友在歲末年終之際感受社會溫暖關懷，鼓勵為未來訂定目標。

▲記者公會陳信利理事長並受邀頒發獎助學金。（記者劉春生攝）

雲林縣不動產建築開發商業同業公會秘書長周宗正說，活動特別安排雲林縣社會關懷協會課照班小朋友及雲林縣斗南鎮新光社區發展協會-新光小衛星課後照顧班的孩童演出，表演分別為由新住民二代帶來太鼓表演（旗開得勝、弄獅）、手語表演（不要認為自己沒有用），雲林縣斗南鎮新光社區發展協會小衛星課照班表演（舞蹈：星期五晚上、彩虹的微笑）。其中的一段歌詞有寫到「如果你自己都不願意動，還有誰可以幫助你成功，不要認為自己沒有用，不要讓自卑左右你向前衝，每個人的貢獻都不同，也許你就是最好的那種！」

雲林縣社會關懷協會理事長黃智偉表示，一個源自善舉的信念，至今已走過十五個年頭。回顧第一年獲得奮學獎助學金的學生，如今多已開枝散葉的進入職場、成家立業，這份長期投入的善循環，正是奮學精神最真實的體現。為呼應奮學獎助學金「自助、人助、再助人」的核心理念，協會已第8年承辦此頒獎活動，每年在頒發活動的前置作業，皆請有我們課後照顧班的孩童幫忙，讓孩童有參與服務學習的機會。值得一提的是，這些孩童也都是來自單親、低收、新住民單親等家庭，課照班平常除課業輔導外，也透過練習「不要認為自己沒有用」的手語，引導孩子肯定自我、找尋自身價值。

雲林縣不動產建築開發商業同業公會十五年來長期默默付出，持續鼓勵雲林縣內清寒弱勢學子安心向學。張麗善縣長最後再代表雲林縣弱勢孩子感謝龔坤奇理事長帶領全體會員拋磚引玉、共同投入公益行列，不僅讓社會更加關注清寒學童求學過程中的艱辛，也期盼能進一步引領更多企業與工商團體響應，共同落實企業社會責任，為地方教育與弱勢扶助注入更多正向能量，也讓孩童可以找到未來的目標與希望。