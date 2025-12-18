▲雲林縣土庫公設民營托嬰中心揭牌，社區友善育兒再升級。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】優化育兒環境，雲林縣政府活化閒置多年土庫鎮第二零售市場，設置「土庫公設民營托嬰中心」，提供平價、專業、近便的托育服務，(17)日上午舉行揭牌記者會，由縣長張麗善偕同縣府社會處長林文志、土庫鎮長陳特凱、縣議員張維心、王鈺齊、黃美瑤、陳乙辰、黃凱議長助理黃鳳、沈宗隆議員特助沈昱霆、土庫鎮民代表會洪小龍代表、立法委員張嘉郡及丁學忠聯合服務處副主任陳建彰、雲林縣土庫公設民營托嬰中心執行長張安琪等共同揭牌，呼籲有生育能力年輕爸媽一起增產報國，有政府做後盾，不必擔心養育負擔。

雲林縣土庫公設民營托嬰中心，由縣府委託社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理，收托對象為滿2個月至未滿2足歲嬰幼兒。中心已完成設置並營運，截至114年11月底，收托人數達40名，逐步落實雲林「友善育兒」政策，獲家長與社區一致肯定。

張麗善縣長表示，雲林縣自113年宣布推動兩年六億催生雲林萬寶龍計畫，有效推升雲林的生育率。雲林縣113年粗出生率為10.6‰全國第一，更在今年8月就提早達標，獲得大小龍年的第1萬名寶寶。目前為止，雲林這兩年已誕生1萬1,250名寶寶。

張麗善縣長接著指出，除了催生寶寶外，雲林縣政府也積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，希望讓家長可以放心生、安心養。配合衛生福利部推動零至二歲兒童社區公共托育政策，持續規劃設置公設民營托嬰中心，擴充托育量能、提升服務品質與可近性。

張麗善縣長表示，目前縣內準公共托嬰中心有13家（可收590名幼兒）、公設民營托嬰中心有8家（可收222名幼兒），合計21家（共可收托812名幼兒）；未來民間預計新增3間私托（可增加收托110名幼兒）及縣府持續佈建11間公設民營托嬰中心（可增加收托386名幼兒），合計新增14間托嬰中心，可增加收托496人。屆時雲林縣的整體量能可望達到準公共托嬰中心16 間（可收托700名幼兒）及公設民營托嬰中心19間（可收托608名幼兒），總計35間托嬰中心、總收托量可達1,308名幼兒；另外幼兒園的幼幼班至116年度也可增加收托至4,411位小朋友，全面提升在地家庭的育兒支持。

此外，中央跟地方政府推行多項福利政策，減輕家長育兒負擔，在公設民營托嬰中心部分，每名幼兒每月僅需收費9,000元整，扣除托育補助第一胎補助7,000元、第二胎8,000元、第三胎以上9,000元，等於每名幼兒最多每月只要負擔2,000元即可就托，這代表雲林的托育資源不僅量能擴充，更朝向就近可及、品質提升的方向穩健前進。

張縣長強調，土庫公設民營托嬰中心啟用後，除落實衛生安全與專業托育，也將結合社區資源辦理親職教育、育兒指導與必要的早療轉介，提供家庭更周全的照顧網。另外縣府在居家托育人員的媒合也推出「托育媒合一點通line@」線上托育媒合平台及「獎勵擔 任居家托育人員計畫」，讓想要將寶貝送托由居家托育人員照顧者也可以有更多元的選擇。

土庫鎮長陳特凱表示，張麗善縣長帶領團隊在鼓勵生育萬寶龍計畫推行之前，就已系統性盤整托育規劃。土庫鎮托嬰中心前身是荒廢已久的第二零售市場，今日托嬰中心落成，不僅活化建物，又能讓新手父母育兒之路無後顧之憂，目前收托已經額滿，排托人數多達54位，供不應求。公所會持續尋求合適地點，爭取縣府支持，回應鄉親托育需求。

縣府社會處長林文志補充，無論從生育、養育、托育至未來教育，張麗善縣長很用心替鄉親做好規劃。雲林縣目前在六大警分局區設置六區親子館，提供玩具圖書使用、親子教育講座、親子活動、幼兒照顧諮詢服務、托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢、社區宣導，還有育兒指導服務計畫，各項措施都是希望讓雲林的寶貝可以有更安心、快樂的成長環境。未來縣府將持續優化公共托育，深化公私協力，讓每一位雲林的孩子都能在安全友善的環境中成長，每一個家庭都有穩固的育兒後盾。