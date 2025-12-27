雲林縣地層下陷防治推動小組會議 今年下陷情形有效減緩

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府26日召開114年度「地層下陷防治推動小組」第二次會議。依水利署監測資料顯示，今年地層下陷情形較去年明顯減緩，全縣無下陷速率超過3公分之區域。縣府將持續整合中央資源與地方力量，並號召縣民共同配合節水行動，朝向聯合國永續發展目標（SDGs）邁進，實現水資源保育與農業發展的雙贏。

副縣長謝淑亞出席會議時建議，中央可研議擴大「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」範圍並提高補助金額，同時提供節水獎勵金，鼓勵農民改種低耗水作物，在兼顧農地永續利用的前提下，有效降低地下水抽取量，緩解地層下陷問題。

水利處表示，雲林縣是農業大縣，土地利用以農業為主，惟受限於水資源供給不足，已難以全面支撐現行農業與產業需求；加上地層結構鬆軟，長期超抽地下水，導致地層下陷、地下水鹽化、海水入侵及水土流失等問題，對地下水永續利用、高鐵行車安全及地方防災體系皆構成潛在風險。

水利處指出，地層下陷與地下水過度抽取密切相關，除持續提升地面水供應能力外，推動農業與產業節水亦為關鍵措施。為此，農業部農糧署自112年至114年推動「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，針對虎尾、土庫、元長及北港等地層下陷較顯著之鄉鎮，提供節水獎勵金，鼓勵農民轉作低耗水作物，以降低地下水抽取量。

此外，為提升雲彰地區地下水補注效率，縣府與經濟部水利署合作，自112年辦理「砂樁工法於新虎尾溪地下水補注之應用」計畫，透過引水至砂樁補注井，增加深層含水層地下水量，並持續進行水文監測、成效評估及設施維護。今年度將接續辦理「新虎尾溪地下水補注砂樁設施增設及成效評估計畫」，預計增設兩處砂樁設施，以進一步提升補注量能。

依據地層下陷監測結果，112年度及113年度顯著下陷面積分別為247.7及226.4平方公里，隨著水情改善及各項防治措施推動，今年度下陷情形已明顯改善。縣府強調，地層下陷防治仍須長期且持續推動，以確保國土安全與縣民生命財產安全。

此次會議由副縣長謝淑亞主持，水利處副處長吳文能、地層下陷防治委員溫志超教授、游景雲，以及水利署與縣府相關局處人員共同出席。