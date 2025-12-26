雲林縣守護跨年安全 張麗善要求高規格維安

雲林縣將在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，安全維護計劃上路，請民眾配合安檢與動線引導。（圖：雲林縣政府提供）

迎接2026年的到來，雲林縣政府將於12月31日晚上雲林縣立田徑場舉行歲末跨年晚會。為確保參與民眾安全，縣府今（26）日召集警察局、消防局、衛生局等相關單位，研擬活動安全維護計畫，守護參與跨年活動的民眾安全。

雲林縣長張麗善表示，縣府一向重視大型群眾聚會安全，今年跨年晚會安全維護將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向著手。請參與跨年晚會的民眾配合現場安檢與動線引導，避免攜帶危險或違禁物品，若發現任何可疑情事，要立即通報警方，共同守護跨年夜的安全，平安迎接新年。

雲林縣警察局強調，除提高警察能見度與巡邏密度外，將針對活動場域進行人車場檢，派遣便衣警察穿插人群巡邏，並加強可疑物品及危安物品偵測，同時持續進行網路巡邏，嚴防社群平台出現恐嚇或散布不實訊息影響公共安全。

消防局也同步強化應變能量，將派遣照明車部署於重要出入口與疏散動線，安排救護車與救護人員隨時待命，並針對跨年煙火施放，要求廠商落實安全防護，施放後進行落焰巡檢，避免意外發生。衛生局則規劃設置多處醫護站，整合醫師、護理人員與救護車資源，並事先規劃大量傷患後送路線與分流機制，確保緊急狀況發生時能即時應變。（龐清廉報導）