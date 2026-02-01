雲林縣寄養家庭授證典禮溫馨登場 駿馬獎座致謝無私守護

雲林縣寄養家庭授證典禮溫馨登場，駿馬獎座致敬最溫柔的守護力量。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府攜手雲林家扶中心，今（1）日舉辦115年度寄養家庭授證典禮，共表揚35戶寄養家庭，包含6戶新加入及29戶持續服務家庭。縣長張麗善以「駿馬奔騰－迎新歲」為主題，與家扶主委陳燦勲一同向寄養家庭致上最高敬意，感謝其長年無私付出，成為寄養童生命中的重要貴人。

縣長張麗善表示，當原生家庭因疾病、入獄或不當照顧等因素，無法提供兒童少年穩定成長環境時，縣府透過公權力介入，安排寄養家庭提供有計畫性的替代照顧。寄養家庭不僅提供生活照顧，更涵蓋教育、醫療、心理輔導及休閒支持，實踐「打開家門，讓愛住進來」的核心精神，協助孩子走過生命低谷。

廣告 廣告

本次授證典禮亦表揚多項表現優異寄養家庭，包括最佳生活獎、最佳陪伴獎、最佳支持獎、最佳互動獎、最佳合照獎及最佳時刻獎等，感謝寄養家庭為孩子打造安全、穩定且充滿愛的成長環境。雲林家扶主委陳燦勲指出，寄養家庭是社會安全網中最重要的一環，並代表寄養家庭致贈「最佳守護獎」予縣長張麗善，感謝縣府多年來對寄養服務的重視與支持。

雲林家扶陳燦勳主委表示，寄養家庭在孩子最需要時刻，用溫暖雙手接住他們。寄養家庭做的不是轟轟烈烈，而是在孩子害怕時陪著他、在孩子哭泣時擁抱他、在孩子露出笑容時願意一起開懷大笑。寄養家庭沒有華麗舞台，卻在每一個平凡日子裡，為孩子寫下最動人的生命篇章。駿馬奔騰迎新歲就是要讓大家看見，寄養爸媽才是最溫柔的英雄。」「讓孩子重新展露笑容，是我們與寄養家庭共同的使命。」

縣府社會處長林文志表示，寄養家庭的照顧不僅止於生活陪伴，更在情感與心理層面修復孩子的創傷，「越受傷的孩子，越需要越溫柔的陪伴」。雲林家扶也誠摯邀請社會大眾加入寄養家庭行列，家扶將提供完整專業培訓與社工支持，期盼更多家庭成為孩子生命中「剛剛好出現的人」，為孩子帶來希望，也為自己累積溫暖的成就感。