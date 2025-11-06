雲林縣府不舉債建設！ 張麗善：活化縣有土地奠定永續基礎

縣長張麗善回應總召李明哲議員質詢，指縣府近年在健全財政的同時，也積極推動土地再利用與發展規劃，為縣政建設與永續發展奠定基礎。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣議會今（6）日進行總質詢，國民黨團總召李明哲議員針對縣府如何有效利用縣有土地，建立長期財政基礎提出關切。縣長張麗善回應，縣府近年在健全財政的同時，也積極推動土地再利用與發展規劃，為縣政建設與永續發展奠定基礎。

張麗善表示，縣府在虎尾高鐵特定區以每坪6至7萬元價格，分期付款購入約7000坪國有土地，另積極參與北港區域與台糖公司合作的市地重劃計畫，工程完工後縣府預計可獲得土地分配，作為後續公共設施或產業發展用地。這些決策都著眼於中長期效益，是縣府推動資產活化、強化財政結構的重要布局。

在議場中，李明哲指出，多數縣市在財政壓力下可能選擇賣地補財政，但這種做法恐流於短視近利，並詢問縣府是否已建立更長遠的財政策略。

財政處處長孫綿凰回應，縣府除推動土地再利用外，另一核心策略是將土地結合建設計畫，以提高效益，例如環保局新辦公大樓、青年社會住宅及停車場BOT案，均已進入施工階段，預計在明年底前陸續完工啟用，屆時可望帶動地方機能提升，並創造長期財政收益。

張麗善進一步指出，這幾年縣府力行「不舉債」，通過財務重整逐步改善縣庫狀況，同時適度配置資產，達到「還債同時創造資產」的財政平衡。以虎尾高鐵特區為例，當初每坪6至7萬元購入的土地，目前行情已漲至25萬至40萬元，顯示縣府具前瞻眼光，也為未來發展預留豐厚資產。

張縣長強調，雲林縣將持續秉持「不債留子孫」精神，透過土地盤點、資產整合及永續規劃，打造雲林成為宜居、創新與投資友善的縣市，讓每位縣民都能共享公共建設與財政健全所帶來的福祉。

