雲林縣府召開跨局處整合會議 全面強化跨年維安與交通疏運

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】台北市日前發生鬧區隨機持刀攻擊事件，引發社會高度關注公共安全。隨著跨年活動將至，雲林縣政府高度重視跨年晚會期間民眾安全，縣長張麗善第一時間指示秘書長曾元煌統籌，邀集文化觀光處、警察局、消防局、衛生局及交工局等單位，召開跨局處整合會議，就跨年晚會的維安部署、交通動線及緊急應變機制進行全面盤點，確保活動平安順利，讓民眾安心迎接新的一年。

雲林跨年睽違12年登場，縣府強化維安交通。(記者廖承恩翻攝)

秘書長曾元煌表示，雲林縣政府睽違12年再度舉辦跨年晚會，縣府以最高規格規劃整體安全措施。考量近期公共安全事件，從籌備初期即納入嚴謹維安思維，並於12月29日下午在活動地點雲林縣立田徑場進行實地演練，全面檢視安檢、疏散、救護與跨機關應變流程，務求讓參與的學子、年輕朋友及家長都能安心參與，平安來、平安回家，是縣府最重要的責任。

文化觀光處長陳璧君指出，跨年晚會由縣長張麗善擔任總指揮，成立「四部十七組」跨局處應變架構，整合行政指揮、資訊通報、現場安全及交通疏運等系統。活動場地採封閉式管理，僅開放1、2、4號三處出入口，並於各入口設置警力與安檢人員，針對入場民眾攜帶物品進行嚴格檢查，以提升安全層級並發揮嚇阻效果。

跨年晚會應變接駁會議，秘書長曾元煌主持今辦。(記者廖承恩翻攝)

警察局長黃富村表示，活動期間將提高警力能見度與巡邏密度，全面檢視人、車、場安全，並同步加強網路巡邏，針對恐嚇或散布不實危安訊息即時偵防處置；消防局長林文山指出，將於重要出入口及疏散動線部署照明車，並派遣救護車與救護人員待命，確保即時救援量能；衛生局長曾春美也說明，活動當晚將設置3處醫護站，整合醫療資源並規劃大量傷患後送分流機制，確保緊急醫療順暢。

交工局表示，活動前後將實施分階段交通管制、路邊禁停及接駁疏運措施，並於會場周邊設置充足汽、機車停車空間；同時規劃斗六、斗南、虎尾及西螺等多處接駁點往返會場，並協調台鐵加開班次，便利民眾返程。縣府也結合「慢遊雲林」觀光資源，邀請民眾白天走訪雲林百景、品嚐在地美食，夜晚參與跨年盛會，隔日再參加元旦升旗健走活動，迎接充滿活力的新一年。