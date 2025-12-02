雲林縣府打造「微光閱讀溫室 × 永續微醺餐桌」

【警政時報 林照東／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處昨（12/1）日於斗六舊城中心行啟記念館舉辦「微光閱讀溫室×永續微醺餐桌」活動，以閱讀推廣與永續思維為核心主題，邀請縣長張麗善、文化觀光處處長陳璧君，以及多家微冊角落店家與地方青年意見領袖，共同在光影交織的溫室場域中，展開一場跨領域、跨世代的深度城市文化對話，探索閱讀與永續如何在雲林落地、生根。

文觀處陳璧君處長與微冊店家、在地品牌主理人合影。（圖/主辦單位提供）

閱讀不只在書架 微光溫室成為公共思辨場域

今年活動使用的「微光閱讀溫室」源自甫落幕的「微冊愛閱讀生活節」。策展人張光儀攜手在地品牌「蘭日子」、「森海芋旺」，以蘭花苔球與蕨類植物打造沉浸式的自然閱讀場景，使溫室成為閱讀延伸、永續展現的公共場域。

透過場景轉化，閱讀不再受限於室內書架，而是走進每一場聚會、每一個地方行動者的日常，讓閱讀真正成為「生活的一部分」。

文化觀光處長陳璧君主持閱讀永續交流餐會，與微冊店家及在地創生青年領袖交流微冊角落理念與未來方向。（圖/主辦單位提供）

十家微冊店家齊聚 以生活風格展現閱讀力

本次「永續微醺餐桌」匯聚十家深耕地方的微冊店家，包括：圖南咖啡、嚮光紀事138、新篇章咖啡、融冰品、烹小鮮、三小市集、饗享濃豆漿、創樂子等。

這些店家近年持續導入閱讀角落、策辦主題活動與文化推廣，使微冊角落不僅是閱讀據點，更成為連結城市文化的重要節點，展現地方創業者在閱讀推廣與文化傳播上的重要角色。

策展人張光儀於永續閱讀餐桌分享活動核心概念，並談及雲林未來總圖「耕雲圖」的願景。（圖/主辦單位提供）

六位青年行動者參與 帶來跨領域永續視角

來自雲林各地的六位青年代表橫跨農業、社造、食農教育、場域營運、文化下鄉與在地社群經營，包括虎尾建國眷村、大川果園、古坑麻園社區發展協會、西螺飛雀餐桌、土庫知識青年協會、斗六人文社交圈等。

他們以百大青農的生產經驗、社造者的社區治理視角、食農創作者的生活美學與地方社群的文化觀察，共同討論永續如何在地方落地實踐。

「YJ愛旅遊」的加入更為雲林的閱讀與永續議題帶來跨平台擴散可能，讓地方故事被更多人看見。

交流餐會於本次活動主題空間「微光閱讀溫室」舉行，賓客在草木花香中共享知識與美食。（圖/主辦單位提供）

從閱讀到永續 凝聚城市文化的公共力量

餐桌對話以「閱讀如何成為城市的公共力量」為主軸，探討 352 處微冊角落如何串連青年、地方品牌與社群，形成城市文化網絡。

另一重要議題為「永續如何在地方被看見」，與會者在傑夫私廚以雲林風土為靈感的料理中，分享自身在農業、生態、文化活動、場域營運等方面落實永續的方式，一同思考永續應從每個人的生活開始累積。

永續交流餐桌以微冊角落為主軸，搭配在地花藝佈置，背景由雲林品牌「蘭日子」及「森海芋旺」蕨類植物點綴。（圖/主辦單位提供）

縣府：讓閱讀成為推動雲林文化與永續的基石

文化觀光處長陳璧君表示，「微光閱讀溫室×永續微醺餐桌」不僅是一場餐會，更是一次以閱讀為核心的城市文化推進實驗。透過跨領域連結，閱讀得以成為青年、在地品牌、文化工作者與政府部門之間的媒介。

本次晚宴由在地主廚 Jeff 與 J.Food 傑夫私廚團隊操刀，獻上精心設計的在地風土永續風味餐點。（圖/主辦單位提供）

未來縣府將持續推動微冊角落網絡，結合青年行動平台與地方創生計畫，讓閱讀力量深入社區、擴散城市，成為雲林文化與永續生活的重要基石。

