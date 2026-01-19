雲林縣府推學齡前視力篩檢 及早發現異常治療

眼科醫師幫孩童做視力檢查，為守護雲林縣學齡前孩童視力健康，國健署與雲縣府推動規劃眼科醫師進入幼兒園，免費替大班孩童做視力篩檢。

雲林縣衛生局局長曾春美回應，「就我們這些眼科醫師的資源，來協助我們推動全縣152所幼兒園、4100多位的學童。」

國健署署長沈靜芬指出，「如果兒童在學齡前就有這樣的近視，或者是他的遠視儲備量不夠的話，他其實每年近視增長幅度是用100度增長。」

雲林縣衛生局表示，雲林全縣只有31名眼科醫師，只集中在7個鄉鎮，顯示眼科醫療資源落差大，希望透過學齡前兒童視力篩檢試辦計畫，號召7、8名眼科醫師進入幼兒園，幫孩童進行視力檢查和驗光等。

曾春美說明，「目前雲林縣執業眼科醫師大概有31位，那分布鄉鎮就是7個鄉鎮市，也就是說有13個鄉鎮市是沒有眼科醫師開業的。」

雲林縣家長詹先生認為，「都不會注意到有什麼變化，如果說由學校幫我們做檢查，對家長來說也比較好。」

衛生局就說，雲縣內2024學年度國小1年級學童，裸視視力不良率達26%，小學6年級高達58％，顯示部分孩子在入學前有視力問題機率高，希望透過視力篩檢計畫，幫孩童早期發現異常，能在矯正黃金時期進行治療。

