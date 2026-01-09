雲林縣府斥資2,500萬升級虎尾建國眷村文化園區，打造歷史文化與休憩遊憩新亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處推動的「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」已正式完工，9日上午由縣長張麗善、副縣長陳璧君、文化觀光處代理處長陳世訓及虎尾鎮長林嘉弘、議員黃美瑤、王鈺齊等人共同揭幕。此次工程由縣府自籌2,500萬元，目標不僅是提升園區公共服務與遊客體驗，還兼顧眷村歷史文化保存與文化觀光價值。工程涵蓋園區出入口整備、動線優化、無障礙步道建置、停車場與公共設施改善，並透過導覽系統與視覺識別設計，串聯周邊景點，打造安全、友善、便利的文化園區，讓遊客漫步其中即可感受虎尾建國眷村的歷史脈動與生活記憶。

文觀處代理處長陳世訓說明，本工程由雲林縣政府自籌經費2,500萬元辦理，重點在於既有園區動線整合、景觀改善與服務量能提升，內容包括園區出入口整備、人行與無障礙步道系統建置、串聯周邊景點之步行動線，以及停車空間與公共設施的整體優化。並針對園區兩側主要出入口採「減量設計」，清疏既有崗哨與牌樓遺構周邊空間，設置實體分隔人行動線，營造安全、友善的人本通行環境，並透過入口意象與地面標示，強化眷村文化園區的識別度。

園區全面建置無障礙人行步道系統，新設步道長度超過600公尺，串聯園區內停車場、廣場及活動中心，並連接虎尾632高地公園，整合周邊遊憩資源，擴大遊客步行體驗範圍。導覽系統亦同步優化，設置方向指引與解說設施，並整合建國眷村視覺識別系統（CIS），協助遊客掌握園區動線與文化節點。交通服務量能上，本次工程新增5處停車場，提供小客車停車位52格、大客車停車位10格、機車停車位188格，並設置無障礙及婦幼優先停車位，大幅提升園區接待能力。

雲林縣長張麗善表示，此次工程「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」針對既有建國一村園區進行整體景觀、指標系統與停車場等公共服務系統升級，強化眷村文化保存內涵與遊憩機能，打造更友善、完整的文化觀光場域，展現全新風貌。更將步道從建國眷村一直串聯到632高地，打造非常完整的文化園區，提高舒適悠閒的虎尾觀光環境。

張縣長指出，展望未來，縣府以「歷史場域整體再現」與「跨場域文化串聯」為主軸，目前正積極向文化部爭取「115-119年再造歷史現場2.0」計畫，預計爭取約3.4億元經費，投入虎尾建國一村8棟建物之修繕設計、4棟房舍修繕工程，並透過科技應用串聯虎尾建國眷村與糖業文化路徑，同步推動虎尾建國一村博物館及虎尾建國二村修復再利用，逐步建置兼具歷史深度、文化能量的虎尾建國眷村文化園區。

副縣長陳璧君表示，虎尾建國眷村為「虎尾雙都心文化觀光廊道」重要節點，自推動眷村再生以來，已逐步形塑為結合歷史保存、文化展演與休憩遊憩的場域，並屢獲國內外專業獎項肯定，歷年包括建築園冶獎、臺灣景觀大獎優質獎、國家卓越建設獎金質獎及特別獎。去年更以「虎尾建國眷村的多元夥伴關係與地方永續實踐」計畫，榮獲2025年第4屆 APSAA 亞太永續行動獎金獎，累計第15座獎項肯定，彰顯雲林縣在眷村文化再生上的領航地位。

陳副縣長並指出，虎尾建國眷村文化園區為虎尾地區重要歷史文化資產，承載臺灣眷村文化發展的記憶。近年來透過修繕活化與多元文化活動推動，已逐步形成雲林重要文化觀光園區，114年度入園人次已達近20萬人次，顯示文化資產活化已轉化為觀光與公共使用成果。本次工程透過地景保存與歷史觀光雙軸並進，讓遊客在漫步園區時感受眷村歷史脈動與生活記憶，並進一步提升整體文化觀光體驗。