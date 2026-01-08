雲林縣府新人事就位 引入地方創生經驗強化治理

縣長張麗善致謝並祝福縣府即將退休人員。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（8）日上午於縣府第二辦公大樓工商策進會會議室召開「第87次主管會報暨第64次縣務會議」，由縣長張麗善主持，會中介紹新任主管、致贈退休人員紀念品，並安排地方創生專題分享，展現縣府持續強化治理量能與跨域整合的施政方向。

計畫處長李明岳感謝台灣田野學校執行長葉哲岳分享「國定古蹟嘉義舊監獄活化地方創生案例」。（圖／記者蘇榮泉攝）

會議首先介紹新任主管人事，包括副縣長陳璧君、副秘書長黃凱達及行政處處長李重毅。縣府表示，新任團隊具備完整學經歷背景，專業橫跨行政治理、公共建設、政策行銷及教育管理等領域，將為縣政推動注入多元且穩健的能量。

會議中熱烈歡迎並介紹縣府新任主管。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長陳璧君具企業管理與經濟專業背景，曾任雲林縣政府文化觀光處處長，並歷任國際時尚產業、媒體及品牌經營等職務，熟稔文化治理、創意產業與跨域整合。縣府期許其發揮過往在文化政策與城市行銷上的經驗，協助推動兼顧文化深度與產業發展的施政策略，提升雲林整體競爭力。

縣長張麗善致贈黃杰男處長紀念品。（圖／記者蘇榮泉攝）

副秘書長黃凱達具土木工程專業，長年服務於公共工程、地政及城鄉發展體系，歷任多項重要主管職務，行政歷練完整。未來將持續協助縣府推動重大建設與政策協調，確保工程品質與施政進度。

縣長張麗善致贈林武宏簡任秘書紀念品。（圖／記者蘇榮泉攝）

行政處處長李重毅具教育博士學歷，曾任多所國立學校校長及縣府機要簡任秘書，對組織管理、人力發展及行政制度具深厚實務經驗。縣府表示，行政處為縣政運作核心單位，期盼在其帶領下，持續精進行政效能與服務品質。

縣長張麗善祝福詹登燦副局長功成身退並致贈花束。（圖／記者蘇榮泉攝）

會中同時舉行退休人員致贈紀念品儀式，縣長張麗善向即將退休的黃杰男處長、林武宏簡任秘書及詹登燦副局長表達感謝。三人分別在人事行政、環境與衛生行政及警政領域服務多年，對縣政穩定運作與公共事務推動貢獻良多。

隨後安排地方創生專題分享，邀請台灣田野學校執行長葉哲岳以「國定古蹟嘉義舊監獄活化地方創生案例」為題，說明文化資產在兼顧保存前提下，透過公私協力、在地參與與創新經營模式，成功轉化為地方發展動能，相關經驗亦提供縣府推動老建築再利用與地方創生政策的重要參考。

台灣田野學校執行長葉哲岳分享「國定古蹟嘉義舊監獄活化地方創生案例」。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，面對地方發展與治理挑戰，縣府將持續強化專業團隊組成，深化跨局處合作，並借鏡成功案例，轉化為符合雲林在地需求的政策作法，穩健推動縣政建設，朝向宜居、永續與具韌性的城市目標前進。

