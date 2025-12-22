雲林縣府新人事案 新任副縣長和副秘書長元旦到任

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）配合地方制度法修正，雲林縣政府今天發布副縣長、副秘書長人選，分別為新任副縣長陳璧君由現任文化觀光處長擔任，副秘書長則是雲林縣府參議黃凱達，2人將於115年1月1日到任。

立法院11月21日三讀修正通過地方制度法部分條文，明定直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣市副縣市長由現行1人增為2人，自115年1月1日起施行。

雲林縣長張麗善今天說，過去7年來縣府團隊非常努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利、財政改善等各方面，都有明顯卓著的表現，且得獎無數，接下來一年協同新任副縣長及副秘書長的協助，將與縣府團隊繼續為雲林的未來打拼。

雲林縣府稍早公布人事異動，陳璧君接任副縣長，黃凱達擔任副祕書長並兼任縣長辦公室機要秘書。

陳璧君上任後，雲林縣長與2名副縣長皆為女性。

「3名女力可以撐起一片天」，張麗善指出，陳璧君擔任文觀處長任內表現可圈可點，觀光量能有所突破，成功在5年內讓雲林觀光人次從700萬飆升到2000萬，更獲得數十座國際獎項，成功塑造雲林文化觀光的全新形象。

同時，副秘書長黃凱達為現任雲林縣府參議，於雲林縣府就職期間曾任地政處處長、工務處處長、城鄉發展處處長等職務，具臺灣大學土木工程學系碩士學歷，學歷及行政閱歷相當豐富。

至於文觀處長人選，張麗善表示，已有適合人選，擇期將對外公布。（編輯：張銘坤）1141222