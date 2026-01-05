雲林縣府新任文觀處長三十四歲謝明璇接任

雲林縣府新任文觀處長34歲謝明璇接任。（記者陳正芬攝

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府配合地制法修正，繼原文觀處長陳璧君榮升雲林縣副縣長並於一月二日正式履新後，五日再公布新人事，文觀處處長職缺由雲林大埤地方望族女兒、亦是前議長歐明憲長孫媳謝明璇接任，一月十六日上任。張麗善縣長說，期藉現年三十四歲年輕活力及在既有良好基礎上，深化文觀處專業與效能，為雲林注入新火花。

張麗善指出，謝明璇曾任職航空產業，培養高度紀律、良好臨場反應及應變能力還有團隊合作的重要，對高壓環境下的溝通與協調具扎實基礎；感謝陳璧君副縣長過去對文觀處的努力與付出，期盼新任謝處長的加入成為縣府團隊一級主管年輕的一員，未來借重長才及在既有良好基礎上，傳承並深化文觀處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。

謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，過去兩年多於雲嘉地區企業社團組織「中華民國義雲會」擔任執行秘書；為雲林縣大埤鄉西鎮村（西勢潭）謝氏地方望族後代背景，祖父謝芳慶曾任兩任大埤鄉鄉長、雲林縣議會首屆民選議員、第四屆雲林縣議會副議長，謝明璇父親謝政諭曾任東吳大學人文社會學院長(政治系退休教授)。夫家老公的祖父歐明憲曾任兩屆議長，亦長期熱衷參與地方公共事務。