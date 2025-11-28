雲林縣府牽線成功 男女交往半年曝甜蜜進度

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵適婚單身男女勇敢追愛，雲林縣府連續3年舉辦單身聯誼活動，報名踴躍但錄取率僅1成，每場參加者配對率都超過6成，今年6場為144名單身民眾牽起良緣，其中有一對交往半年互許終身，預定明年初結婚。

網路、3C科技普及，加上平日工作壓力大，許多人放假不想出門，宅在家追劇、玩線上遊戲，為增加單身男女交友機會，提升婚育率，縣府2023年首次辦理單身聯誼活動，反應熱烈，2024年增加為3場，場場報名人數爆滿，今年再加碼為6場，同樣吸引許多未婚男女報名。

縣府民政處長蕭德恕表示，今年6場共有1273名35歲至55歲單身民眾報名，由縣府篩選適合者，每一場男女各錄取20人，平均每場配對率超過6成，參加者對活動流程、景點、遊戲、美食都很滿意，還有人說，很開心能參加聯誼不僅認識新朋友，且是一場療癒身心之旅。

蕭德恕說，今年5月10日辦理的第2場聯誼活動，當天配對成功的男女主角要結婚了，2人已拍好婚紗照，正籌備明年初婚禮，接到準新人分享喜訊，民政處人員及承辦團隊大家都很開心，紛紛獻上祝福，縣府也準備50吋液晶電視作為新人的成家禮。

蕭德恕表示，縣府為提高婚育率，在生育方面有萬寶龍計畫、提高育齡女性凍卵補助、人工受孕及懷孕期間羊膜穿刺費用等；另鼓勵結婚方面，去年及今年也集團結婚，連續3年舉辦單身聯誼，反應熱烈，明年縣府會持續辦理，初步規劃會在4月至11月有6梯次。

