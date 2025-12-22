雲林縣府發布新人事 陳璧君、黃凱達明年元月接要職

新任副縣長由陳璧君曾任縣府文化觀光處處長，上任5年期間，觀光人次由約700萬人成長至2,000萬人次，屢獲國際獎項肯定。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】配合地方制度法修正，雲林縣政府於22日正式發布新一波高階人事命令，宣布新任副縣長與副秘書長人選，兩人將同步於115年1月1日到任，持續強化縣府施政團隊量能。

新任副縣長由陳璧君出任。陳璧君曾任雲林縣政府文化觀光處處長，自108年上任以來，推動雲林文化與觀光轉型有成，5年間成功帶動縣內觀光人次由約700萬人成長至2,000萬人次，並屢獲國際獎項肯定，為雲林打造嶄新的文化觀光品牌形象。其行政歷練與政策執行成果，深獲各界肯定。

副秘書長則由黃凱達接任，黃凱達為雲林縣政府前參議，服務期間歷任地政處處長、工務處處長及城鄉發展處處長，行政資歷完整。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

副秘書長則由黃凱達接任。黃凱達為雲林縣政府前參議，服務期間歷任地政處處長、工務處處長及城鄉發展處處長，行政資歷完整，並具國立臺灣大學土木工程學系碩士學位，兼具專業背景與實務經驗。未來除擔任副秘書長外，亦將續兼縣長辦公室機要秘書，協助縣政推動與跨局處協調。

縣長張麗善表示，縣府團隊過去7年在交通建設、水利工程、產業發展、社會福利及財政改善等面向均有顯著成果，並屢獲各項獎項肯定。未來一年，將在新任副縣長與副秘書長的協助下，持續與全體縣府同仁攜手努力，穩健推動縣政，為雲林的長遠發展奠定更扎實的基礎。

