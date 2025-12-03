雲林縣府赴越南ICF高峰會 李明岳：「少說多做」聚焦3個實踐面向 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

雲林縣政府由計畫處長李明岳率團赴越南參與 2025 國際智慧城市論壇（ICF）高峰會，與多國城市交流治理經驗。李明岳分享，縣府以「少說多做」的精神，從智慧農業到AI知識模型的跨域創新成果，由地方治理加速轉型的實踐力，也讓雲林在國際智慧城市舞台上持續受到關注。

李明岳參加「少說多做：加速創新（Talk Less; Implement More: Accelerating Innovation）」小組會議，與來自美國、荷蘭、土耳其等地的城市與產業代表對談。以雲林縣近年政策與具體案例說明，如何以「少說多做」為精神，透過創新思維與跨域整合，成功推動地方創生、智慧農業及AI知識模型等計畫，使雲林在地企業、社區、團隊與青年逐步轉化為具有創新活力與自我成長動能的在地生態系統。

李明岳分享，雲林是人口約65萬的農業大縣，長期面對城鄉差距擴大與人口外移的挑戰，傳統治理模式已難因應現今快速變動的環境，因此縣府選擇以科技與跨域合作加速行動。他指出，雲林正在建構「AI驅動的社區知識模型」，將多年累積的政策文件、地方計畫與成功案例轉化為AI知識庫，協助公務人員與地方參與者快速完成資料蒐集、企劃草案、利害關係人分析與風險評估，大幅縮短從「規劃」走向「執行」的時間。

李明岳說明，在「少說多做」的實踐上，雲林聚焦3個面向：其一是整合產官學資源，打造一站式服務與輔導平台，讓專業團隊結合AI工具，提升地方規劃品質與執行效率；其二是鼓勵重新發掘在地文化、產業與社群能量，讓行動開始於地方真正的聲音；其三是從小案子開始、用可見的改善累積信任，逐步形塑「敢想也敢做」的地方行動文化。

在智慧農業方面，雲林於2024年已獲智慧城市論壇ICF評選為全球7大智慧城市，縣內推動包含智慧溫室、智能禽舍等超過十處的智慧農業場域，吸引國際城市高度關注。最後，結合AI知識系統與農村再生相關計畫，逐步建立長期互信的社區生態系，讓企業、社區與青年構想持續落地，展現地方治理的韌性與創新力。

至於談及面對政治週期與領導者更迭的變化，如何確保專案或價值得以延續？李明岳強調，關鍵在於讓專案不依附於個別人物，而是扎根於地方生態系與知識系統。他說，雲林透過「賦能企業、賦能社區、賦能人民」，培力在地企業、社區、團隊與青年投入長期發展，同步建置跨部門資料庫與在地知識主權AI系統，讓經驗得以被保存、傳承與放大。

李明岳表示，雲林推動的「城市GPT」與「YUNLIN GPT」，不只是資訊系統，而將成為如同道路、自來水與網路一般的治理基礎建設，在高齡友善、公共健康預警、農業數據分析與災害風險管理等面向，為地方創新提供持續的行動引擎。而雲林正以具體行動與來自全球的智慧城市建立實質交流網絡，期盼將雲林的在地價值推向國際，為未來國際合作開啟新頁。

照片來源：雲林縣政府提供

【文章轉載請註明出處】