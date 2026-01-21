雲林縣府農曆年前將發消毒水 助畜牧場清消防疫

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣府今天開會盤點114年各項重要動植物防疫成效，也針對非洲豬瘟、禽流感等議題，要求相關單位強化巡查及通報機制，且春節前將發消毒水給畜牧場，全面築起防疫陣線。

根據農業部統計，從今年元旦起至今，全台已有6場家禽感染禽流感，其中嘉義縣4場、台南市1場、屏東縣1場，全為雞場。

雲林縣政府今天召開115年度農曆年前動植物防疫整備會議，由縣長張麗善主持，邀請防檢署、獸醫師公會及植物保護公會，與縣府相關單位共同研擬防疫策略，確保產業安全。

農業部動植物防疫檢疫署技正洪崇順表示，畜禽養殖業者是防疫第一線關鍵角色，一旦發現飼養異常，務必立即通報防疫機關，以利即時處置。目前全台從元旦至今發生6起禽流感案例，整體仍屬可控範圍，尚未形成大規模疫情。

為落實防疫，縣府將在農曆年前發放消毒水至各畜牧場，協助業者加強環境清消，將疫情風險降至最低。

針對非洲豬瘟防疫，張麗善呼籲民眾前往疫區國家返台時，切勿攜帶任何豬肉及其加工製品入境，以免透過廚餘流入養豬場，對產業造成嚴重衝擊。

張麗善強調，春節是肉品與蔬果需求高峰期，唯有落實牧場生物安全與主動通報，才能確保供應無虞。

雲林縣農業處長魏勝德表示，自去年國內出現非洲豬瘟案例後，縣府即全面加強養豬場巡查，特別針對曾使用廚餘養豬的高風險場域完成盤點與查核；若今年2月23日前國內未再出現案例，將向世界動物衛生組織（WOAH）通報，爭取恢復為非疫區。雲林縣為全台最大養豬縣，將持續以最嚴謹態度守護產業安全。

雲林縣獸醫師公會提醒，縣府1月份持續辦理狂犬病預防注射活動，呼籲飼主踴躍帶貓、狗至動物醫院接種疫苗，並提醒春節期間避免攜帶寵物進入山區，因近期鼬獾狂犬病案例仍頻繁發生，須提高警覺。（編輯：李錫璋）1150121