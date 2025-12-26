雲林縣府12/29演練 跨年晚會動員400警民力維安

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）台北市19日發生隨機攻擊案後，隨著跨年活動將屆，雲林縣政府今天決議29日赴現場兵推演練，並在活動當日動員約400名警民力加強見警率和安檢，力求跨年晚會平安舉行。

雲林縣警察局長黃富村指出，31日將在跨年晚會舉辦地雲林縣立田徑場，動員逾400名警力、保全和民防等加強見警率，同時也會派警力支援劍湖山世界。

雲林縣政府31日晚間將於縣立田徑場舉辦跨年晚會，另外在劍湖山世界也有2026摩天輪跨年煙火秀，鑒於台北市19日發生隨機攻擊案，雲林縣府今天辦理「2025-2026雲林縣跨年晚會」緊急應變及交通接駁說明會議，由雲林縣府秘書長曾元煌主持。

廣告 廣告

曾元煌表示，雲林縣政府睽違12年舉辦跨年晚會，縣府以最高規格進行安全管制，召集警察局、消防局等相關單位，研商加強跨年活動的安全維護計畫，決議29日在田徑場兵推演練，針對現場安防、動線規劃、應變機制等細節進行研議。

雲林縣文化觀光處長陳璧君說，31日田徑場周邊道路將進行交通管制，場區提供逾萬格汽機車停車位供民眾使用；至於外地遊客的部分，下午4時30分至晚上8時可到斗六車站、斗南車站、虎尾圓環及西螺客運站搭乘接駁車前往會場，回程接駁車從晚間10時30分到隔天凌晨1時30分每20分鐘一班，視現場人潮機動加開。

陳璧君指出，為維護民眾安全，31日當天將啟動人流管控和入場前安全檢查等措施，並從下午1時開放民眾現場排隊，4時起開放進場；當人數達到安全範圍標準，採「只出不進」，且僅開放田徑場一樓平面區，參加跨年民眾需全程站立，不可攜帶超過A3尺寸看板進場。（編輯：黃名璽）1141226