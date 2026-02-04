雲林縣打造最強農業國家隊 雲林良品認證業者突破500家

【記者張嘉誠／綜合報導】

雲林縣政府推動「雲林良品」品牌及農業產業轉型成果豐碩，2月4日在縣府親民大廳辦理「雲林良品 滿漢山海 龍馬金賀 成果發表暨媒合會」，現場邀集企業通路、審查委員等品牌重要推手，及國宴主廚阿慶師，以滿漢全席的視覺與味覺雙重饗宴，完整呈現雲林農產「山海兼備、物產豐饒」的多元樣貌，同時頒發114年度通過「雲林良品」認證的優質業者獎牌，並再次推薦深受市場肯定的「雲林良品30大伴手禮」，以滿漢全席的雲林品項迎接即將到來的農曆春節。

圖：贈送年菜與產品給小天使發展協會。(圖/雲林縣政府提供)

張麗善縣長表示，在縣府積極帶動下，雲林良品已形成「政府領航、通路同行、市場共振」的推動模式，全面提升在地農業品牌競爭力，縣府持續深化「雲林良品」品牌制度，目前通過認證的業者已突破 500 家，相關產品遍布全台超過 13,000 處銷售據點，充分展現雲林農業從產地到市場的完整實力與規模優勢；且為確保品牌品質與市場信任，縣府更成立「雲林良品推動委員會」，由府內跨局處組成專業輔導與稽核機制，整合建設處、新聞處、衛生局、財政處、消費者保護官等單位，共同把關品質、食安與品牌形象，並同步邀請府外包裝設計學者、品牌專家、通路代表及食安相關體系委員加入輔導行列，從品牌包裝、通路策略到市場規格，進行系統、實務的協助，攜手引導農民與業者從生產端升級至品牌端，朝向高值化、精品化發展，如同品牌精神「雲林良品 必屬精品」，以最強農業國家代表隊之姿，打造全國最完整、最具規模的農業品牌。

張縣長進一步指出，此次成果發表會以「滿漢山海」為主軸，正是雲林農業實力的最佳縮影。透過國宴主廚與辦桌文化的演繹，將雲林山、海、平原的特色農產，如咖啡、鳳梨、柑橘、竹筍、稻米、花生、蒜頭、蔬菜、雜糧、畜產，以及烏魚子、鰻魚、文蛤等海味水產，結合優秀的農產加工技術，化身為一道道象徵團圓與祝福的優質產品與料理，讓來賓在視覺與味覺之間，感受雲林農業的深度、多元與精緻度，也彰顯雲林從土地到餐桌的堅強實力。

農業處長魏勝德補充說明，本次活動同步公布 114 年度新加入「雲林良品」認證的業者與夥伴，展現品牌體系持續擴大與穩健成長的成果，並搭配 114 年 4 月辦理、深獲消費者肯定的「雲林良品 30 大伴手禮」入選產品，這些兼具地方特色與市場潛力的優質商品，已成為企業採購、家庭送禮與返鄉伴手禮的熱門首選。

圖：114年獲選產品展示。(圖/雲林縣政府提供)

此次活動特別結合公益行動，將現場展示的雲林良品產品與料理，捐贈予在地「社團法人雲林縣小天使發展協會」，邀請小天使家庭一同分享雲林優質農產的美味與溫暖。農業處表示，農業不只是經濟產業，更承載著社會責任與關懷精神，透過這樣的分享行動，讓雲林良品的價值不只在市場，更走進人心。「雲林良品 滿漢山海 龍馬金賀」成果發表，不僅是對過去一年努力的總結，更象徵雲林農業在新年度持續蓄勢前行，邁向更具韌性與永續的未來。

