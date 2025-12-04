雲林縣攜手東吳大學打造AI學習中心 2025數位嘉年華1800師生沉浸體驗科技教育新紀元

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今(4)日於土庫國小舉辦「2025數位嘉年華」，吸引全縣逾1800名師生參與，沉浸式體驗AI科技融入教育、生活與藝術的創新魅力。活動現場由縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆共同簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，象徵縣府正式串聯K-12智慧教育版圖，宣告雲林智慧學習進入新里程碑。

雲林2025數位嘉年華讓師生沉浸體驗AI科技，感受教育生活藝術跨域魅力。(記者廖承恩翻攝)

廣告 廣告

今年數位嘉年華匯集教育部、企業與在地團隊共同參與，打造多區互動式科技展示。從AI因材網教學內容、縣購軟體操作示範、VR沉浸體驗、足球無人機競速、雷射創作、AI遊戲到飛行模擬器，多項科技全方位呈現，引領孩子以「親手操作」理解未來科技脈動。科技不再抽象，而是貼近生活、可觸可感、可創作，讓學生大呼驚奇。

活動更融入新住民美食、國際教育展示以及電競PK擂台，凸顯科技教育不只局限於課堂，也能延伸到生活文化。學童透過闖關任務深入探索AI在日常情境中的實際應用，不論是智慧生活、語音互動，或是光影藝術，都讓孩子體會科技如何提升生活品質，為雲林打造具國際視野與文化深度的科技教育場域。

學童擔任關主引導闖關沉浸體驗飛機起降模擬。(記者廖承恩翻攝)

現場安排四場「數位公開授課」，教師示範以平板與AI工具輔助教學，包含智能分析學習狀況、即時回饋系統、創客工具操作與跨領域學習設計等。學生透過科技介面更有效掌握學習節奏，教師也能快速分析學習差異，使教學更具彈性與深度。家長與來賓看到孩子在科技輔助下更積極投入，也對雲林智慧教育的推動成果感到肯定。

張麗善縣長表示，縣府已完成從國小、國中到高中職的智慧教育架構，包括智慧教育中心、六大自造科技中心、教師專業培訓與設備強化等。全縣教室已配置超過2300台互動智慧黑板，推動「生生有平板」讓學生能與世界同步學習。張縣長強調，科技教育的目的不只是學工具，更是為孩子開啟未來競爭力與學習想像力。

張麗善與詹乾隆簽署合作備忘錄共建完整智慧學習路徑。(記者廖承恩翻攝)

本次活動最大亮點之一，為縣府與東吳大學共同簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」。詹乾隆校長指出，東吳大學早在十年前即成立全國唯一的巨量資料管理學院，累積豐富AI與大數據分析經驗，此次攜手縣府將整合AI、教育、醫療與跨領域資源，打造共同觀課系統，協助教師精準掌握學生學習狀況，全面提升教學品質。

張麗善縣長強調，科技快速發展帶來便利，同時也伴隨假訊息、深偽技術等風險，強化品格教育勢在必行。縣府推動智慧教育始終兼顧「科技」與「品德」，讓孩子在面對科技誘惑與資訊真假時，能做出正確判斷。此次與東吳大學、輝達（NVIDIA）合作成立AI學習中心，更完成雲林智慧教育三大版圖：國小端的智慧教育中心、國中端的六大自造科技中心、高中端的AI學習中心縱向串接，為孩子打造最完整的AI學習路徑，成為前瞻教育的堅實基礎。