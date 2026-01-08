雲林縣政府導入地方創生經驗 新人事上任提升治理量能

▲縣長張麗善致謝並祝福縣府即將退休人員。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府今（8）日上午在縣府第二辦公大樓工商策進會會議室召開「第87次主管會報暨第64次縣務會議」，由縣長張麗善介紹新任主管及致贈退休人員紀念品，並安排地方創生專題分享，展現縣府持續強化治理與跨域整合的施政方向。

會議首先介紹新任主管，包括副縣長陳璧君、副秘書長黃凱達及行政處處長李重毅。縣府表示，新任團隊成員學經歷完整，橫跨行政治理、政策行銷、公共建設及教育管理等領域，將為縣政注入穩健且多元的專業能量。

副縣長陳璧君具備企業管理與經濟專業背景，曾任縣府文化觀光處處長，並歷任國際時尚產業、媒體及品牌經營等重要職務，熟稔文化治理、創意產業及跨域整合。縣府期許其發揮過往在文化政策、城市行銷與創新管理上的經驗，協助縣政推動兼顧文化深度與產業發展，提升雲林整體競爭力。

副秘書長黃凱達擁有土木工程專業，長年服務於公共工程、地政及城鄉發展體系，歷任縣府多個重要處局主管職務，行政歷練完整。未來將持續在縣府內部扮演政策協調與工程治理的重要角色，協助各項重大建設與施政計畫順利推動，確保公共工程品質與進度。

行政處處長李重毅具教育博士學歷，曾任多所國立學校校長及縣府機要簡任秘書，對組織管理、人力發展及行政制度具深厚實務經驗。縣府表示，行政處為縣政運作核心單位，期盼在其帶領下，持續精進行政效能，打造專業、穩定且具服務導向的公務體系。

隨後進行退休紀念品致贈儀式，張麗善縣長特別向即將退休的黃杰男處長、林武宏簡任秘書及詹登燦副局長表達誠摯感謝。

黃杰男處長自投入公職以來，歷任多項人事與行政管理職務，任內致力於制度建構與組織運作，對縣府人力體系穩定發展與行政推動貢獻良多；其行事嚴謹、經驗豐富，為後進同仁樹立良好典範。

林武宏簡任秘書則長年投入環境保護、衛生行政及府內幕僚工作，歷任環保、衛生及秘書職務，行政歷練深厚。縣府表示，林秘書在任內協助縣政政策推動與跨局處協調，對公共事務推展與行政穩定發揮關鍵角色，是縣府不可或缺的重要後盾。

詹登燦副局長長年投入警政工作的生涯將畫下圓滿句點。詹副局長畢業於中央警察大學刑事警察學系及警政研究所，歷任臺南市政府警察局保防科科長、民防管制中心主任、督察室督察等重要職務，並曾擔任嘉義縣警察局副局長，警政歷練完整豐富。調任雲林縣警察局副局長期間，協助推動治安維護、防詐宣導及警政業務精進，展現專業與穩健的行政能力，深獲同仁與地方肯定。

縣長張麗善表示，三位退休人員服務公職數十載，歷經不同政策環境與組織變革，始終秉持專業與責任，為縣政奠定穩定基礎，其付出深獲縣府團隊與同仁肯定。

會中邀請台灣田野學校執行長葉哲岳分享「國定古蹟嘉義舊監獄活化地方創生案例」，透過實際轉型經驗，說明在兼顧文化保存下，結合創新經營、公私協力及在地參與，讓歷史空間重新融入城市與社區。葉哲岳指出，文化資產活化除空間修復外，更是地方治理與社會溝通的過程，需結合歷史脈絡、居民認同與青年參與，相關經驗可作為縣府推動老建築再利用與地方創生政策的重要參考。

縣長張麗善強調，面對地方發展與治理挑戰，縣府將持續強化團隊專業與跨局處協作，並善用外部成功經驗，轉化為符合雲林在地特色的政策作法，穩健推動縣政建設，打造宜居、永續且具韌性的雲林。