雲林縣政府歲末關懷 企業助力監護兒少過好年

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府今日下午於北港南陽國小舉辦「歲末相聚・幸福同行」活動，縣長張麗善、立委張嘉郡、縣府總顧問張清良、社會處長林文志、雲林家扶中心主委陳燦勲、主任廖志文、憶霖公司經理林新傑、廠長莫樹芳與縣長監護兒少、寄養家庭及親屬家庭溫馨相聚，共度充滿祝福與希望的美好時光。

縣長張麗善贈感謝狀。(左起)社會處處長林文志、立委張嘉郡、縣長張麗善、憶霖公司經理林新傑、廠長莫樹芳、社會處副處長陳怡君。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善指出，對縣府監護的孩子，不僅提供即時照顧，更重視陪伴，協助孩子穩定走向未來。自2022年起，她利用選舉補助款為每位縣長監護兒少存下5萬元定存單，目前已有57名兒少受惠。今日特別將定存單親自交付給4位已成年的監護兒少，作為成年禮祝福，也為去年新增的4名兒少存下人生第一筆5萬元定存，象徵縣府長期守護與陪伴。

雲林縣政府今日下午於北港南陽國小舉辦「歲末相聚・幸福同行」活動。（圖／記者洪佳伶攝）

張縣長表示，雲林縣政府長期投入縣長監護兒少的生活照顧、教育支持與情感陪伴，此次活動也感動企業主動響應，形成一股愛的循環；憶霖企業公司創辦人林宗宏是北港人，回饋家鄉，今日提供胖卡餐車與魔術表演，為活動增添歡樂氣氛；也感謝NET服飾品牌黃文貞董事長響應縣長對監護兒少的關愛，幫助弱勢，捐贈每位孩子2千元提貨券並邀請前往北港NET門市採買新衣，讓孩子們在新年穿新衣展現新氣息，也迎來新希望；此外，北港在地品牌日興堂，也準備伴手禮，讓每位返家的監護兒少都能帶回祝福與溫暖。

縣長張麗善、立委張嘉郡、縣府總顧問張清良，感謝NET服飾品牌黃文貞董事長響應，捐贈每位孩子2千元提貨券並邀請前往北港NET門市採買新衣。（圖／記者洪佳伶攝）

張縣長強調，孩子的成長需要整個社會共同守護，感謝公私部門攜手合作，讓縣長監護兒少在歲末年終不只感受到政府的用心，更看見社會滿滿的善意，未來縣府將持續整合資源，深化合作，讓愛與溫暖持續在雲林流動。

社會處林文志處長也表示，歲末是團聚的時刻，我們特安排50多位孩子與張縣長歡聚，感謝張縣長前來陪伴孩子，讓孩子感受有人關愛、有人支持，過一個很溫暖的年；也感謝雲林家扶中心長期投入縣長監護兒少照顧工作，今日由雲林家扶中心陳燦勲主委、廖志文主任親自帶領寄養家庭，陪伴監護兒少共襄盛舉，展現寄養家庭在日常生活中無私付出的力量；同時，也感謝各安置機構的專業團隊及親屬家庭協助縣長媽媽共同承擔照顧責任，為孩子打造穩定、安全的成長環境。