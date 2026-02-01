雲林縣政府組織革新生效 提升行政效能與人才留任誘因

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府從今(1)日完成組織編制大幅調整，新設農地利用科、智慧治理科，社會處、政風處也進行科室分設與增設，並同步調高技正及社會工作督導等職務列等，提供更多升遷機會。此波調整不僅強化業務推展，也降低人員流動率，讓縣府行政更高效，服務更貼近民眾，展現地方治理的決心與溫度。

雲林縣政府即日起正式施行最新組織編制調整，以因應縣政推展與業務需求。農業處新設 農地利用科，計畫處原 研究發展科 與 管制考核科 整併為 研究考核科，並增設 智慧治理科。社會處將 社會救助行政科 分設為 社會救助科 與 社會行政科，政風處則新設 綜合科，全面優化縣府運作架構。

縣府同步調高 技正、社會工作督導 等職務列等，並新置 視察、高級社會工作師 等職務。透過這些措施，縣府期望員工無需離開原服務單位，也能獲得實質升遷空間，降低人才流動率，強化公務團隊穩定性與專業深度，讓優秀人力持續扎根地方政府。

新設的智慧治理科將負責推動縣府數位化與資料應用策略，整合各單位業務流程與數據分析。縣府強調，透過科技與行政協同，能在公共服務、城鄉規劃及資源分配上更精準有效，落實服務效率與透明度，讓民眾享受更即時、便利的政府服務。

社會處分設後，社會救助科專注於弱勢族群的直接救助與資源調度，社會行政科則負責政策規劃、制度建構與行政支援。縣府指出，這種分工能讓社會政策落實得更細緻，也提升民眾感受度，凸顯政府對社會安全網的重視。

組織調整將配合 考試院通過的地方政府職務列等通盤調整案，並依據 地方制度法 及相關規範完成法制程序。縣府表示，嚴謹的法規配套確保調整具正當性與穩定性，未來各單位運作可依新架構順暢推行業務，讓行政改革與法制保障並行。

此次調整不僅是組織的重整，更展現縣府對 提升行政效能、留任人才、貼近民眾需求 的承諾。縣府指出，未來將持續檢視各科室運作，優化人力資源配置，讓政策推動更靈活，服務更有溫度，建構包容、安全、韌性與永續的城鄉治理格局。