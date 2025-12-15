雲林縣政表現亮眼滿地開花 永續治理跨域發展勇奪近50項大獎
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（15）日上午於縣府第二辦公大樓召開主管會報，縣長張麗善接受各局處獻獎，並頒發協助非洲豬瘟防疫有功團體獎座。縣府團隊在永續治理、文化創意、健康城市、教育發展、公共建設、交通安全與社會福利等多元領域表現卓著，累積近50項全國性及國際性獎項，展現縣政治理能量與跨局處協力成果。
在治理評比方面，雲林縣於「2025天下雜誌治理卓越獎」中表現突出，共有5個機關獲獎。縣長張麗善榮獲象徵地方施政高度肯定的「標竿縣市首長獎」。環保局以循環經濟及廢棄物資源化成果，分別獲得環境保護組與經濟成長組優選，顯示雲林在環境治理與產業轉型上的成果。
永續發展方面，雲林於2025年台灣企業永續獎表現亮眼。社會處、衛生局在高齡友善、醫養照護及食品安全治理上接連獲獎，計畫處、農業處與氣候變遷專案辦公室合作推動循環農業，也獲經濟成長組肯定，展現跨域整合與創新治理的實力。
文化創意領域同樣傳來捷報。文化觀光處出版的《113年度雲林社造點成果專輯》榮獲2025法國設計獎銀獎，成功將雲林社區營造成果推向國際舞台，讓在地文化與設計實力獲得全球肯定。
在健康城市與高齡友善城市評比中，雲林縣於河川治理、偏鄉醫療平權、反詐騙環境營造、銀髮數位照護及心理健康推動等面向，獲得多項獎項。衛生體系在中央評核中亦屢獲佳績，基層健康服務與整合照護能力深受肯定。
教育發展方面，教育處今年囊括6項全國性獎項，涵蓋防災教育、全民國防、環境教育及社區大學推動，展現教育品質與人才培育的全面成果。警政表現亦相當亮眼，警察局在資安競賽、廉政評核、裝備管理及交通安全等多項全國評比中名列前茅，強化治安與公共安全防線。
社會福利領域，社會處在友善設計、安置服務及老人福利倡導等項目獲中央肯定，毒品防制與個案扶助工作也榮獲獎項，顯示社會安全網逐步完善。財政稅務、土地治理與農村再生方面，稅務局、地政處及城鄉發展處同樣獲得中央評鑑肯定，展現治理效能。
公共建設與交通安全成果亦備受矚目，水利處推動的斗六水資源回收中心榮獲國家建築金獎，交工局與警察局在交通安全教育與行人安全改善上屢獲殊榮。消防局則以導入院前超音波與遠距醫療系統，打造韌性急救網絡，榮獲台灣急診醫學會最高榮譽。
縣府表示，今年獲獎成果橫跨永續、文化、健康、教育、建設與治理等多元面向，展現雲林縣施政的全面性與執行力。雲林的治理成果不僅深耕地方，也逐步在全國與國際舞台累積能見度，成為地方治理的重要典範。
