雲林縣政表現亮眼滿地開花 永續治理跨域發展勇奪近50項大獎

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（15）日上午於縣府第二辦公大樓召開主管會報，縣長張麗善接受各局處獻獎，並頒發協助非洲豬瘟防疫有功團體獎座。縣府團隊在永續治理、文化創意、健康城市、教育發展、公共建設、交通安全與社會福利等多元領域表現卓著，累積近50項全國性及國際性獎項，展現縣政治理能量與跨局處協力成果。

雲林縣在 2025 TCSA 台灣企業永續獎中表現突出。（圖／記者蘇榮泉攝）

在治理評比方面，雲林縣於「2025天下雜誌治理卓越獎」中表現突出，共有5個機關獲獎。縣長張麗善榮獲象徵地方施政高度肯定的「標竿縣市首長獎」。環保局以循環經濟及廢棄物資源化成果，分別獲得環境保護組與經濟成長組優選，顯示雲林在環境治理與產業轉型上的成果。

文化觀光處精心策畫出版的《113年度雲林社造點成果專輯》榮獲2025法國設計獎（French Design Awards）銀獎。（圖／記者蘇榮泉攝）

永續發展方面，雲林於2025年台灣企業永續獎表現亮眼。社會處、衛生局在高齡友善、醫養照護及食品安全治理上接連獲獎，計畫處、農業處與氣候變遷專案辦公室合作推動循環農業，也獲經濟成長組肯定，展現跨域整合與創新治理的實力。

雲林縣府在臺灣健康城市暨高齡友善城市獎的評比中，同樣獲得多項肯定。（圖／記者蘇榮泉攝）

文化創意領域同樣傳來捷報。文化觀光處出版的《113年度雲林社造點成果專輯》榮獲2025法國設計獎銀獎，成功將雲林社區營造成果推向國際舞台，讓在地文化與設計實力獲得全球肯定。

衛生局今年多項業務在國家評核中名列前茅。（圖／記者蘇榮泉攝）

在健康城市與高齡友善城市評比中，雲林縣於河川治理、偏鄉醫療平權、反詐騙環境營造、銀髮數位照護及心理健康推動等面向，獲得多項獎項。衛生體系在中央評核中亦屢獲佳績，基層健康服務與整合照護能力深受肯定。

教育方面，教育處囊括6項獎項大放異彩。（圖／記者蘇榮泉攝）

教育發展方面，教育處今年囊括6項全國性獎項，涵蓋防災教育、全民國防、環境教育及社區大學推動，展現教育品質與人才培育的全面成果。警政表現亦相當亮眼，警察局在資安競賽、廉政評核、裝備管理及交通安全等多項全國評比中名列前茅，強化治安與公共安全防線。

雲林縣警察局今年在內政部多項全國性評比中表現亮眼。（圖／記者蘇榮泉攝）



社會福利領域，社會處在友善設計、安置服務及老人福利倡導等項目獲中央肯定，毒品防制與個案扶助工作也榮獲獎項，顯示社會安全網逐步完善。財政稅務、土地治理與農村再生方面，稅務局、地政處及城鄉發展處同樣獲得中央評鑑肯定，展現治理效能。

社會處以「虎尾綜合社會福利館的友善設計」，獲得環境部評比的「績優性別友善公廁獎」。（圖／記者蘇榮泉攝）

公共建設與交通安全成果亦備受矚目，水利處推動的斗六水資源回收中心榮獲國家建築金獎，交工局與警察局在交通安全教育與行人安全改善上屢獲殊榮。消防局則以導入院前超音波與遠距醫療系統，打造韌性急救網絡，榮獲台灣急診醫學會最高榮譽。

稅務局在113年度稽徵業務考核中稅捐稽徵作業績效類取得地方稅稽徵機關乙組優等。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府表示，今年獲獎成果橫跨永續、文化、健康、教育、建設與治理等多元面向，展現雲林縣施政的全面性與執行力。雲林的治理成果不僅深耕地方，也逐步在全國與國際舞台累積能見度，成為地方治理的重要典範。

城鄉發展處以多年深耕的農村再生推動能量，榮獲 114年農村水保署「農再卓越獎—農再活力獎」乙組第2名。（圖／記者蘇榮泉攝）

水利處推動的「斗六水資源回收中心」以永續與環保理念榮獲第26屆國家建築金獎公共建設優質獎。（圖／記者蘇榮泉攝）

交工局以創新教育模式「虛擬實境×真實守護 打造安全童行未來」受到社會高度關注。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防局獲得臺灣急診醫學會最高榮譽 「EMS金梧桐獎」，成為縣內醫療安全的重要里程碑。（圖／記者蘇榮泉攝）



張麗善縣長頒發協助非洲豬瘟有功團體獎座。（圖／記者蘇榮泉攝）

