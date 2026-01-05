雲林縣文化觀光處新任處長謝明璇上任，注入文化觀光新動能。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君於115年1月1日陞任副縣長一職，其所遺職缺，將由長期關注地方公共事務，且與雲林及大埤地區具有深厚生活連結的謝明璇接任，期為雲林文化觀光發展注入新動能。

新任文化觀光處處長謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，具備公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調等豐富實務經驗。曾任職於航空產業，培養高度紀律、良好臨場反應與應變能力，並深刻體認團隊合作的重要性，對於高壓環境下的溝通與協調奠定紮實基礎。

廣告 廣告

此外，謝明璇於過去兩年多擔任雲嘉地區具影響力之指標性企業社團組織「中華民國義雲會」執行秘書，實際參與會務運作與整體規劃，並與企業主直接進行溝通與討論，對地方產業脈動及民間需求有更深入的理解與學習，累積寶貴經驗。

縣長張麗善表示，感謝陳璧君副縣長過去在文化觀光處任內的努力與付出，為雲林文化與觀光奠定良好基礎；期許新任謝明璇處長承先啟後，在既有成果上持續深化專業與行政效能，穩健開創新亮點，為雲林文化觀光發展注入嶄新火花，提升整體競爭力。