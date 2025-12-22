雲林縣新任副縣長陳璧君、副秘書長黃凱達

雲林縣府新任副縣長陳璧君（左）及副秘書長黃凱達（右）。（圖：雲林縣新聞處提供）

雲林縣政府新聞處表示配合地方制度法修正，雲林縣政府於二十二日上午發布副縣長、副秘書長人選，兩人將同步於一一五年一月一日到任。新任副縣長陳璧君為縣府前文化觀光處處長，自一百零八年就任文化觀光處處長以來，成功在五年內讓雲林觀光人次從七百萬飆升到兩千萬，更獲得數十座國際獎項，成功塑造雲林文化觀光的全新形象。副秘書長黃凱達為前縣府參議，於縣府就職期間曾任地政處處長、工務處處長、城鄉發展處處長等職務，具臺灣大學土木工程學系碩士學歷，學歷及行政閱歷經歷相當豐富，未來仍兼任縣長辦公室機要秘書。

張麗善縣長表示，過去七年來縣府團隊非常努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利、財政改善等各方面，都有明顯卓著的表現，且得獎無數，接下來一年協同新任副縣長及副秘書長的協助，將與縣府同仁繼續為雲林的未來打拚。