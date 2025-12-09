雲林縣新增6位文化資產保存者 北港武財公扶鸞儀典、龍陣與車鼓陣等登錄無形文化資產

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府114年公告「北港武財公扶鸞儀典」、「龍陣」登錄民俗、「車鼓陣」登錄傳統表演藝術，並同步新增認定傳統工藝「粧佛」保存者「林忠輝」及文化資產保存技術「小木作技術」保存者「詹文生」，文化觀光處長陳璧君特地於今(9)日前往貼榜恭賀。

「龍陣」登錄雲林縣民俗，保存者「北港新龍團」。（圖／文化觀光處提供）

「北港武財公扶鸞儀典」登錄雲林縣民俗，保存者「北港武德宮」。北港武財公扶鸞儀典以單人操作的「葫蘆桃筆」為特色，由鸞生、唱生、筆生共同組成「三才生」。儀典完整保留濟世報名、淨壇起馬、扶乩濟世與送壇落馬等傳統程序，具高度民間自主參與度，符合民俗登錄及保存者認定之各項基準。五十年來持續運作並保存文獻資料，亦與學術界合作，是珍貴且具代表性的民俗文化。

廣告 廣告

「北港武財公扶鸞儀典」登錄雲林縣民俗，保存者「北港武德宮」。（圖／文化觀光處提供）

「龍陣」登錄雲林縣民俗，保存者「北港新龍團」。北港龍陣乃源於先民渡海求平安的信仰脈絡，已具百年歷史。龍陣主要於每年元宵至媽祖誕辰期間出陣遶境，象徵迎福祈安。北港新龍團長年參與國家級重要民俗活動，負責媽祖鑾轎前開路、護駕等角色，並與學校、社區合作推廣，體現其於傳統民俗技藝上的重要地位。

「龍陣」登錄雲林縣民俗，保存者「北港新龍團」。文化觀光處長陳璧君貼榜恭賀。（圖／文化觀光處提供）

「車鼓陣」登錄雲林縣傳統表演藝術，保存者「吳現山」、「吳鳳珠」。車鼓陣是濃厚農村色彩的傳統歌舞小戲，以落地掃為其最鮮明的表演特徵。其精髓是即興編唱與鬥嘴鼓，藝師們必須精通說唱、身段與口白，並常以月琴等樂器來貫穿表演。

「車鼓陣」登錄雲林縣傳統表演藝術，保存者「吳現山」、「吳鳳珠」。（圖／文化觀光處提供）

傳統工藝「粧佛」新增認定保存者「林忠輝」，粧佛是結合木雕與漆藝的傳統工藝，其製作過程講究儀式、技術與敬神精神，代代相傳，工序繁複。林司阜承襲泉州派技藝，作品充分展現其派系的樸實自然風格與神像法相莊嚴的特質。其價值更在於持續執業、教學的同時，積極投入技藝傳承，體現了代代相傳的匠人精神。

文化資產保存技術「小木作技術」新增認定保存者「詹文生」。詹文生司阜從業53年，熟悉漢式與日式門窗的榫卯結構、手工雕刻與無釘工法，並保存大量傳統工具。他擁有豐富修復經驗，掌握歷史建築小木作技術的核心知識，亦具備教學意願，受到委員一致肯定。

文化觀光處長陳璧君表示，目前雲林縣已有38項無形文化資產及12項文化資產保存技術，共53位保存者。此次登錄新增6位保存者，反映雲林深厚文化底蘊與傳承力量。縣府未來將依文化資產保存法持續規劃保存維護計畫，促使各項珍貴技藝得以永續延伸。

「車鼓陣」登錄雲林縣傳統表演藝術，保存者「吳現山」、「吳鳳珠」。文化觀光處長陳璧君貼榜恭賀。（圖／文化觀光處提供）