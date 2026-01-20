雲林縣校園安全人員培訓 守護校園安全

雲林縣校園安全人員培訓 （圖／雲林縣政府提供）

為了建構全方位的校園安全防護網，雲林縣政府於斗六教師研習中心舉辦「校園安全人員培訓」，針對國中小校安人力及專業輔導人員，進行安全防護及心理諮詢培訓，雲林縣長張麗善勉勵學員，提升敏感度與積極力，齊心打造安心校園，守護學子茁壯成長。



雲林縣長張麗善表示，除了進行專業培訓，提升校安人員應變能力；同時也聘請專業輔導老師，提供學生、老師心理諮商與疏導，減輕師生壓力負擔，讓校園師生身心靈都健全。

雲林縣長張麗善指出，透過實體校園安全巡查與心理諮商輔導的「雙重保障」，縣，共同打造讓師生安心、家長放心的優質學習環境。也期望透過今日的培訓活動提升校安人員的敏感度與積極力，共同守護校園安全。