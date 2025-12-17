雲林縣民觀賞藝術表演風氣提升 3大因素功不可沒

雲林縣藝文表演欣賞風氣提升，民歌手方季惟演唱時走下舞台與觀眾同樂。(記者鄭旭凱攝)

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣多年來因為藝術展覽及藝文表演觀賞風氣不盛，常被批評為文化沙漠，而文化藝術欣賞水準的提升並非一蹴可及，近幾年來雲林縣藝文表演欣賞風氣明顯的提升，包括硬體專業表演設備提升等3大因素功不可沒。

首先，雲林表演廳在2019到2022年共兩年多時間內，總計花費1億零500萬元進行大改造，包括中央政府前瞻計畫前瞻文化部補助3,800萬、雲林縣政府950萬元、台塑集團補助4250元、萬豐泰企業1,500萬元。除了汰換舞台專業設備、舞台地板全面更新，音響反射板換新，更打造專業聲學空間，觀眾席座椅增大，還重新整繕史坦威鋼琴，讓觀眾在視覺和聽覺等都能有更高級的享受。

其次是雲林縣優質企業的讚助，雲林縣表演廳的座位只有8百82席，為了吸引觀眾購票入場，演出票價相對低廉，部分成本較高的演出，都獲得企業認養讚助，今年包括豐泰企業、鈺齊國際及巧新科技等3家公司就捐助了610萬元，也讓雲林縣民有更多高質量的演出可以欣賞。

其三，雲林表演廳硬體升級與邁入專業化營運，最大推手是雲林縣文化觀光處處長陳璧君和雲林縣長張麗善，除了推動的場館優化計畫，把地方展演空間提升為專業演出場館，更不遺餘力引進各種藝文演出更向企業募款，也讓民眾感受到雲林藝文風氣的提升。

