雲林縣水舞休閒農業區正式揭牌 以「水」為核心打造平原型農遊新亮點

▲雲林縣水舞休閒農業區正式揭牌，以「水」為核心，打造雲林平原型農遊新亮點。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】相隔十九年，雲林縣第四座休閒農業區通過劃設，雲林縣林內鄉「水舞休閒農業區」於二十四日上午在林內驛站舉辦揭牌成立儀式，縣長張麗善、副縣長陳璧君、立法委員張嘉郡、林內鄉長劉姿言、縣府農業處長魏勝德、縣議員陳芳盈、張維崢、黃勝志、賴淑娞、林內鄉民代表會主席許林玉琴、林內鄉水舞休閒農業發展協會理事長百漾‧馬地克拉安、林內鄉農會總幹事黃國洲、農業部農村水保署科長施美琴、雲林縣休閒協會理事長何鈺男、台灣休閒農業學會林銘昌教授，以及地方民代、社區代表、產業夥伴共同出席見證，正式宣告雲林縣再添一處以水文化、生態環境與在地農業為核心特色的休閒農業新據點。

縣長張麗善表示，林內鄉水舞休閒農業區自民國一零九年即由縣府啟動劃設推動作業，歷經多年資料盤點、場域整合、跨局處協調與中央審查，是一條不簡單、也不容易的路；透過地方產業組織的共識凝聚與縣府團隊持續陪伴與協助下，逐步整合農業、生態、水利與文化資源，克服制度與環境上的各項挑戰，終能迎來正式揭牌的成果。

張麗善補充，水舞休閒農業區涵蓋烏塗、重興、林北以及林中四村超過五百六十二公頃，能夠順利劃設為休閒農業區，關鍵在於地方鄉親與社區展現高度共識與積極行動，不論是返鄉青農、在地農友或社區組織，皆與縣府形成緊密夥伴關係，而縣府的角色正是成為地方最堅實的後盾，協助將好的想法與資源轉化為可長可久的產業發展；未來也將持續透過政策輔導、資源挹注與整合行銷，支持地方深化「以水為本」的農遊特色，讓林內的農業、生態與生活文化被更多人看見，推動平原型休閒農業穩健前行，真正實現地方發展「走得久、走得穩」。

立法委員張嘉郡表示，水舞休閒農業區成立不只是重要里程碑，更是責任開始，讓林內農村生活能夠與產業經濟結合，讓美好生活持續循環。希望更多台灣鄉親、好朋友可以來林內、到水舞休閒農業區，了解最美的水域、最好的生態環境跟最優質的農產品。

農業處長魏勝德表示，林內位處濁水溪沖積平原，擁有豐富的水利設施、水文化脈絡與友善農業環境，是雲林發展平原型休閒農業的重要基地。「水舞休閒農業區」以「濁水溯源、紫饗共榮、有機樂活」為發展主軸，將水資源、生態保育、食農教育與農村文化相互串聯，展現林內農業與生活共生的特色樣貌，也為雲林休閒農業注入全新的品牌定位。

魏勝德進一步說明，設於林內驛站的水舞休閒農業區遊客服務中心，未來將提供完整的旅遊諮詢、遊程與體驗活動介紹、導覽解說服務、交通與動線指引，以及在地農特產品與伴手禮資訊，並作為串聯區內各農遊場域與社區的重要窗口，協助遊客更深入認識水舞休區的特色景點，同時提升整體接待服務品質，打造友善、便利且具辨識度的農遊入口據點。

水舞休閒農業發展協會理事長百漾‧馬地克拉安表示，水舞休閒農業區的成立，集結林內四村、三十多家業者，是在地農友、青農、社區組織與公部門長期溝通、凝聚共識、共同投入的具體成果。近年來，協會已逐步整合濁水溪水文系統、農田水利設施、生態棲地與在地農產資源，實際轉化為多元主題遊程與體驗活動，例如結合水圳、生態觀察的療癒漫遊路線、農事體驗與食農教育課程，以及以林內芋、源頭米、木瓜及鳳梨等特色農產為核心的產地餐桌與加工體驗，並搭配紫斑蝶遷徙、八色鳥棲地等生態亮點，發展具季節感的四季農遊行程，逐步形塑水舞休區的農遊品牌特色。

百漾‧馬地克拉安指出，協會也積極透過主題活動、市集展售、社群行銷與跨區合作等方式，持續擴大水舞休區的品牌能見度，實踐「用林內的水，舞出林內的美」的發展理念，讓更多民眾認識林內「以水為本」的農村生活樣貌；未來將持續培力在地居民投入導覽解說、遊程執行、體驗活動帶領、農產加工與行銷等工作，創造穩定的在地就業機會，讓地方人力得以留在家鄉、服務家鄉。

張麗善縣長期許透過產業深化、人才培育與品牌經營並進，水舞休閒農業區將朝向兼顧產業發展、環境永續與多元就業的休閒農業模式穩健邁進。