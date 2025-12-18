雲林縣永續行動再展成果 縣府攜手虎科大深化低碳與綠領人才培育

雲林縣政府與國立虎尾科技大學於18日在虎科大校園共同舉辦舉辦永續行動大學「綠領人才 ft.永續實踐 x 博雅通識聯合博覽會」。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為推廣及展現地方及學校多元永續行動，雲林縣政府與國立虎尾科技大學於18日在虎科大校園共同舉辦舉辦永續行動大學「綠領人才 ft.永續實踐 x 博雅通識聯合博覽會」。活動由縣府與虎科大共同策劃，整合縣府於淨零減碳、循環經濟、氣候變遷調適韌性及綠領人才培育等政策成果，並結合虎科大永續治理、USR計畫與通識教育能量，展現產官學協力推動永續治理的具體成效。

縣長張麗善表示，虎尾科技大學在張信良校長帶領下成立了永續學院，雲林縣政府則在110年針對SDGs成立「因應氣候變遷專案辦公室」，理念不謀而合。雙方針對SDGs17項目標進行跨域合作，成效顯著，雲縣府在亞太暨台灣行動獎中拿下了37座獎項，全國第一，而虎科大也是大學排名的第一名，強強聯手，合作培育綠領人才，讓雲林縣政府拿到63張國際ISO認證，感謝虎尾科技大學老師們的傳授。

廣告 廣告

張縣長指出，縣府今日與虎尾科技大學共同舉辦永續行動大學成果展中，現場看到很多攤位展現永續行動的成果，包括有利用農漁業廢棄物，如:牡蠣殼磨成粉奈米、寶特瓶抽成海毛紗等製成衣物，蒜頭膜製成永生花，廚餘製成雲溉肥等等，透過再生利用與循環經濟展現永續的成果。此外亦透過競賽決選出精心設計製成的永續服飾套裝，於活動現場進行走秀表演，透過設計、時尚與永續理念的結合，充分展現剩餘資材變成高附加價值產品的可能性，也讓循環經濟以更貼近生活的方式走入大眾視野。

張縣長強調，縣府在整個永續議題中將繼續努力，善盡公民的責任與義務，如何降低CO2的排放，減少對地球環境的傷害，正是我們努力的目標。

虎科大校長張信良表示，透過與縣府的合作，我們發現地方政府、社區、企業、學校的緊密結合，對永續的推動較能發揮效益，校方技術能夠實踐，為永續建立了基石，虎科大在永續推動上獲獎數最多，也希望這些技術透過產官學的合作，成為全台灣的表率。

計畫處長李明岳表示，在綠領人才培育成果上，雲縣府開辦「氣候永續學院」持續推動公部門綠領人才培訓，並與虎科大合作借重其學術單位師資陣容及專業知能，培育雲縣府團隊逐步強化永續治理專業知能，確保行政部門能精準掌握碳管理與減排策略，因此，共同開辦 ISO 14064-1和14067專業溫室氣體盤查及碳足跡專業課程，此次完訓人員包含2位局(處)長、8位科長及53位業務承辦同仁計63人取得 ISO 國際認證證書，顯示縣府自決策層到執行端全面強化永續治理量能，為後續政策推動奠定扎實基礎。