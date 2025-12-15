雲林縣永續、文化、健康、教育、交通與縣政治理全面開花 奪近50項國家與國際獎項

▲雲林縣政府今（15）日主管會報，張麗善縣長接受縣府團隊獻獎並頒發協助非洲豬瘟有功團體獎座。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府今（15）日上午在縣府第二辦公大樓5樓工商策進會會議室召開主管會報，由張麗善縣長接受計畫處、社會處、文化觀光處、水利處、城鄉發展處、地政處、衛生局、稅務局、警察局、交工局、消防局及氣候變遷專案辦公室等獻獎以及頒發協助非洲豬瘟有功團體獎座；縣府團隊在永續治理、文化創意、健康城市、公共建設、交通安全、社福服務等多個領域成果豐碩，累積近50項全國性與國際性獎項，展現雲林縣治理能量的全面提升與縣府跨局處團隊合作的成果。

雲林縣今年在「2025天下雜誌治理卓越獎」中表現亮眼，共有5個機關脫穎而出，展現縣府從施政滿意度、環境治理、經濟循環到社會進步等多面向的治理成果。其中，張麗善縣長在「縣市長施政滿意度調查」中榮獲象徵地方施政最高榮譽的「標竿縣市首長獎」，突顯縣府施政獲得民眾高度肯定。環保局以「轉廢為能、垃圾全循環」榮獲環境保護組優選，「事業廢塑膠再造環保綠建材」獲經濟成長組優選，展現雲林縣推動循環經濟與廢棄物資源化的專業量能。

在永續治理方面，雲林在 2025 TCSA 台灣企業永續獎中表現尤為突出。其中社會處也以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」獲得高齡友善領域的單項績效獎，而衛生局則以「醫養照護，永續衛來」同樣在高齡友善項目奪獎，更以「農藥源頭管理，提升食品安全」再度獲得社會共融領袖獎。多項永續獎座顯示雲林在高齡、醫療與食安治理上的創新成果。

同時，計畫處、農業處與氣候變遷專案辦公室共同以「酸菜廢棄物打造農漁循環經濟」獲得經濟成長組優選，彰顯雲林在循環農業與廢棄物再利用上的跨局處合作成果。此外，衛生局以「分級醫療換日線 開創醫療新選擇」獲社會進步組優選，展現雲林縣在醫療銜接、分級照護與健康服務系統轉型方面的前瞻布局。

今年雲林在文化創意領域也傳來捷報，尤其是地方深耕多年的社造能量再次獲得國際舞台肯定。由文化觀光處精心策畫出版的《113年度雲林社造點成果專輯》榮獲2025法國設計獎（French Design Awards）銀獎，這項由國際獎項協會（IAA）主辦的指標性國際設計競賽，每年向全球徵集具創意與卓越品質的設計作品。雲林以在地文化底蘊、真實記錄與視覺表現相結合的方式成功脫穎而出，讓社區總體營造的成果被國際看見。該專輯從資料蒐集、田野訪查到影像記錄，縣府團隊都親自走訪全縣社造點，在專業編輯與設計團隊合作下，讓每個在地故事都以溫度與美感呈現，也成為雲林文化創意走向世界的重要里程碑。

在臺灣健康城市暨高齡友善城市獎的評比中，雲林縣府同樣獲得多項肯定。水利處以「咱ㄟ雲林溪，河川之美，全民參與」展現的治理成果，榮獲健康城市類的城市夥伴獎；衛生局以推動偏鄉醫療平權的計畫「運用人性與科技翻轉偏鄉醫療落差-跨界共築新草嶺」取得健康平等獎；警察局以健康無詐環境為核心、以「打詐無極限-健康雲林逗陣行─營造健康無詐環境」方案獲得高齡友善城市類的創新獎；計畫處以科技導入高齡照護的「牽銀髮動全生-銀髮健康數位革命 創新科技翻轉偏鄉人生」同樣獲得創新獎；城鄉發展處以「高齡共好．永續進行式」榮獲活躍獎。此外，衛生局以推動心理健康的「我們與『心』的距離–聚精會神生態系 網絡AI 齊協力」獲得健康平等獎佳作，大埤衛生所則以「大埤有愛．樂齡無礙 抗老同行.攜手向前行」在海報組中獲得優等，雲林在高齡、醫療平權與健康促進上的長期投入再次受到肯定。

衛生局今年多項業務在國家評核中名列前茅，包括：行政院114年度標竿學習卓越案例地方機關組-佳作獎、衛福部113年地方衛生機關醫政業務考評第二組第一名及114年醫療關懷力典範獎表揚計畫公務績優獎、114年衛生局(所)暨醫事機構長者內在能力檢測(ICOPE)服務評獎-銀獎，褒忠鄉衛生所也榮獲114年衛生福利部「全國績優志工團隊獎」、斗六市及土庫鎮衛生所也各獲得114年衛生福利部「高齡志工創新服務方案徵選活動」佳作獎等。整體醫療體系的量能、基層健康服務與整合照護能力均獲中央肯定。

教育方面，教育處囊括6項獎項大放異彩，從均優化到人才培育皆很亮眼；教育領域的表現同樣亮眼，教育處共獲得6項全國性獎項，包括：「113年度教育部防災教育績優縣市考評-創新精進獎」、「114年直轄市、縣（市）政府『推動全民國防教育考核評鑑』-績優單位」、「114年全民國防教育傑出貢獻獎」、「114年榮獲地方政府辦理社區大學業務獎勵計畫-優等」、「114年環境教育設施場所及機構評鑑-優異」及「114年全國教育盃教育人員球類錦標賽」由教育處長帶隊榮獲女校長組-羽球項目亞軍，從課程設計、閱讀扎根、學生素養到專業人才培育均展現積極成果，確保雲林孩子擁有最具競爭力的教育環境。

雲林縣警察局今年在內政部多項全國性評比中表現亮眼，展現雲林縣治安維護、警政效能與基層警力專業訓練的整體實力。在內政部警政署「內政部警政署114年資安攻防競賽」中，雲林縣獲得全國不分組第2名 的優異成績，顯示雲林縣在防制非法槍械、幫派及治安風險項目上成效卓著。

同時，警察局在「113年內政部警政署警察機關政風工作評核案」中，以精準落實廉政查核、案件管理與政風宣導等作為，榮獲全國乙組第1名，展現警政透明化與廉能治理的亮眼成果。

在裝備管理與基層訓練方面，雲林縣於「內政部警政署114年度警用裝備檢查」再度奪下全國乙組第1名，肯定雲林縣在警用裝備妥善率、器材維護與勤務安全上的高標準；同時在「114年內政部警政署警察節－桌球錦標賽」中，代表隊亦獲首長組第3名，展現警察同仁在勤務之外的優異體能與團隊精神。

這些成績顯示雲林縣警察局在治安、廉政、裝備管理到體能訓練等面向均全面強化，持續以專業執法與高效服務守護縣民安全。

社會福利服務也有斬獲。社會處以「虎尾綜合社會福利館的友善設計」，獲得環境部評比的「績優性別友善公廁獎」；「在家外安置服務方面」亦獲得特優獎；在推動老人福利機構的獨立倡導工作上，也獲得中央頒發的「優良縣市政府」肯定，展現社福體系的完整度與服務品質。

同時，在毒品防制與個案扶助方面，雲林縣於 113年毒品危害防制中心聯合視導評核的保護扶助組中，榮獲 「業務潛力獎」，評核委員對縣府在整合醫療、社福與社區網絡、支持高風險個案復歸及社區友善服務等措施給予高度評價，顯示雲林在社會安全網與毒防系統上的推動已具備深度與持續成長的能量。

財政稅務表現同樣亮眼。稅務局在113年度稽徵業務考核中稅捐稽徵作業績效類取得地方稅稽徵機關乙組優等，同時在疏減訟源績效類也再獲乙組優等；並於財政部114年度房屋稅稅基努力度中拿下乙組第2名。土地治理方面，今年地政處在「土地利用監測作業評鑑」中，為雲林縣非都市土地有效率、有規劃、合理的使用，積極辦理非都市土地第一次編定（補辦編定）、變更編定及違規裁罰等業務，保障民眾權益，榮獲非都市土地組銅獎，以及補助獎勵金20萬元整。

在農村發展領域，雲林縣的推動成果同樣備受肯定。城鄉發展處以多年深耕的農村再生推動能量，榮獲 114年農村水保署「農再卓越獎—農再活力獎」乙組第2名。此獎項肯定縣府協助雲林縣農村社區從組織培力、環境營造到產業價值提升的整體成效，展現農村活力與在地永續發展的具體成果。評審對雲林在農村治理、社區參與與跨域整合上的努力給予高度肯定，顯示雲林農村正在以創新與在地力量邁向永續再生。

建設領域方面，水利處推動的「斗六水資源回收中心」以永續與環保理念榮獲第26屆國家建築金獎公共建設優質獎；交通安全方面，交工局以創新教育模式「虛擬實境×真實守護 打造安全童行未來」受到社會高度關注。透過專屬開發的模擬道路情境遊戲與公車校園示範，孩子成為交通安全觀念的推廣者，形成跨世代「由小教大」的新模式。該計畫在全縣 20 所學校推廣至 735 名學童，並榮獲交通部第17屆「道安創新貢獻獎」宣導創意類第二名，成為雲林交通安全成果的一大亮點。而警察局則以「行人安全改善成果」獲得交通部金安獎的道安考評特別獎。

在緊急醫療體系方面，雲林縣消防局面對偏鄉醫療量能不足的挑戰，率全國之先將超音波導入到院前救護，搭配遠距醫療支援系統，大幅提升現場急救判斷能力；並與衛生局及臺大雲林分院共組「守護者聯盟」，打造跨單位的韌性急救網絡。憑藉這些創新制度，消防局獲得臺灣急診醫學會最高榮譽 「EMS金梧桐獎」，成為縣內醫療安全的重要里程碑。

此外，縣府今年也特別表揚嘉義大學動物疾病診斷中心，感謝其在非洲豬瘟防疫上的長期協助，對縣內畜牧安全貢獻卓著。

整體來看，今年雲林縣政府的獲獎範圍涵蓋永續治理、文化創意、醫療與健康、建設發展、土地管理、交通安全、消防救護與社會福利等廣泛領域，充分展現施政的全面性與縣府團隊的執行力。外界普遍認為，雲林近年的施政成果不僅在地方扎根，也在中央與國際舞台逐步累積能見度，成為今年最受矚目的地方治理亮點之一。