雲林縣清溝作戰成果亮眼 強化排水韌性降低淹水風險

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣政府推動「清溝大作戰」有成，今（24）日上午特別在縣府親民大廳發表成果，截至今年共完成1211公里衛生溝渠清理，清除3.56萬公噸雜物、污泥，有效降低社區淹水風險93%，同時減少惡臭、病媒孳生，讓家園保持乾淨、安全、無臭味，更朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」的永續城市邁進。

雲林縣自113年啟動為期三年的「清溝大作戰」，截至目前成果顯著，清溝長度突破上千公里。（圖／記者簡勇鵬攝）

因應極端氣候帶來的短延時強降雨與登革熱防治需求，雲林縣自113年啟動為期三年的「清溝大作戰」，截至目前成果顯著，清溝長度突破千公里；全縣清疏長度達1211.86公里，清除淤泥35615公噸，累計出動6524車次、動員13048人次；然這些數據顯現的成果，有效改善易淹水區排水功能，颱風豪雨過後淹水通報案件明顯減少，也讓縣民在面對極端氣候時更有安全感；可見清溝工作看似平凡，卻是防災系統中最關鍵的一環，不僅是清除淤泥，更是清除潛在風險，為每個社區築起安全防線；同時展現出雲林縣具備因應極端氣候，打造韌性排水疏洪基礎建設，也具備協助外縣市救災、復建能力。

清溝不只是工程，更是一種社會責任；未來會持續以行動守護雲林的潔淨與韌性，讓清流常在、幸福長留（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，清溝工程雖屬隱性建設，卻是最直接守護居民生活安全的基礎建設；且面對極端氣候衝擊，水溝通暢是降低淹水的基本建設，因此縣府3年編列2.1億元經費、動用17部高壓清溝車，專攻易淹水、易孳生的高風險區域，從源頭改善社區環境品質。過去一下雨就淹水的社區，已經獲得改善，病媒孳生、衛生堪慮的「臭水溝」，也大幅獲得改善。

張麗善進一步指出，縣府將持續以「韌性永續基礎建設」為核心，逐步完成全縣易淹水及高孳生風險水溝清理，並以年度編列經費推動清溝工作。縣府會以最快速度處理髒亂、阻塞及高危險水溝，讓家園保持乾淨、安全、無臭味，更朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」的永續城市邁進。

全縣清疏長度達1211.86公里，清除淤泥35615公噸，累計出動6524車次、動員13048人次；其數據顯現的成果，有效改善易淹水區排水功能。（圖／記者簡勇鵬攝）

環保局長張喬維指出，社區許多衛生溝、排水溝，常被小吃店廢油、垃圾長期阻塞，造成排水不順，是淹、積水主要原因。縣府在議會支持下，連續3年每年編列7000多萬元、往年15倍預算投入「清溝大作戰」，把原本需15年才能完成的清淤量壓縮在3年內完成，確保社區安全。這項清溝任務雖然艱鉅，但透過持續大規模改善，排水效率已明顯提升。

截至今年共完成1211公里衛生溝渠清理，清除3.56萬公噸雜物、污泥，有效降低社區淹水風險93%，同時減少惡臭、病媒孳生，讓家園保持乾淨。（圖／記者簡勇鵬攝）

張喬維表示，清溝不只是工程，更是一種社會責任；未來會持續以行動守護雲林的潔淨與韌性，讓清流常在、幸福長留；會與水利處等單位合作，導入AI監測技術，在易淹水熱點布設智慧水位辨識系統，只要水深達5至10公分，即會自動啟動淹水警示並對外通報。並搭配雨勢及地形模擬，從上游到下游預估淹水風險，提供即時預警，強化社區防災韌性，呼籲民眾共同維護溝渠潔淨，讓清溝成果長久發揮。