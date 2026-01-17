雲林縣環境清潔週 全面啟動

「115年雲林縣環境清潔週」今天在水林鄉通天府廣場舉行啟動儀式／翻攝照片





「115年雲林縣環境清潔週」17日於水林鄉通天府廣場舉行啟動儀式。縣長張麗善呼籲鄉親一同加入清潔行列，用行動為家園「換新裝」，讓返鄉親友與遊客一踏進雲林，就能感受到整潔、煥然一新的節慶氛圍，展現雲林最美好的城市風貌。

今年環境清潔週以「雲林淨全力，作伙鬥陣清」為主題，象徵全縣齊心協力迎接嶄新的一年，張麗善也頒發感謝狀給62個認養設置熄菸桶的公私部門及民間企業團體，並與水林鄉代理鄉長張東凱、議員黃文祥等貴賓共同將「菸蒂」丟入熄菸桶，展現全力推動「菸蒂不落地」政策的決心。

張麗善呼籲民眾切勿亂丟菸蒂，並務必確實熄滅，避免星星之火釀成災害，造成生命財產損失與資源浪費。她也強調，環境整潔需從個人做起，除整理居家周邊環境外，更要落實「巡、倒、清、刷」，確實清除積水容器，防範登革熱，攜手打造安全、舒適的生活環境，讓返鄉鄉親與遊客對雲林留下美好印象。

張麗善指出，縣府將統籌各公所、清潔隊及環保志工，全面加強公共場域、道路、山區及海岸線的環境清潔，共同守護縣內環境品質。環保局清理衛生溝發現菸蒂為最大宗廢棄物,將加強推動菸蒂不落地政策。環保局清理衛生溝發現菸蒂為最大宗廢棄物,將加強推動菸蒂不落地政策。

環保局長張喬維表示，近3年來縣府每年投入近億元辦理清溝作業，已完成約1,300公里清理，發現溝渠中主要廢棄物為菸蒂，因此此次清潔週特別加強菸蒂清除與回收，並設置菸蒂回收系統，違規亂丟菸蒂者，將依《廢棄物清理法》處以1,200元至6,000元罰鍰。

環保局指出，清潔週期間預計動員超過150名清潔隊員、環保志工及民眾，重點加強街道菸蒂清除、違規廣告物拆除及長期髒亂點整頓，期盼透過實際行動，讓雲林在春節期間呈現乾淨、有序的新氣象。

