雲林縣癲癇之友協會會員大會登場 醫療講座與生命分享傳遞希望與力量

雲林縣癲癇之友協會27日於雲林基督教醫院雅各大樓國際會議廳舉辦「114年度會員大會」。（圖／雲林基督教醫院提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣癲癇之友協會27日於雲林基督教醫院雅各大樓國際會議廳舉辦「114年度會員大會」。活動精心規劃多項溫馨且富啟發性的內容，誠摯邀請癲癇病友及其家屬踴躍參與，透過交流與陪伴，攜手邁向更安心、美好的未來。

今日特別邀請彰化基督教醫院神經內科陳竹翎醫師蒞臨，進行「癲癇與駕駛」專題講座，深入淺出分享相關醫療知識與實務建議，協助病友與家屬建立正確觀念。同時，亦邀請台灣癲癇之友協會癲癇大使郭東哲大使到場，透過自身生命歷程的真誠分享，傳遞希望與正向力量，鼓勵病友勇敢面對挑戰，從逆境中看見成長的可能。

大會中亦將頒發114年度「慈愛獎助學金」，以表揚設籍雲林縣之高中職、國中及國小階段癲癇學生，以及癲癇病友之子女。今年共有27位學生獲獎，協會期盼藉由實質鼓勵，支持學子安心就學、堅定信心，迎向人生新篇章。

雲林縣癲癇之友協會理事長陳寶同先生表示，協會由一群關懷癲癇病友的熱心人士所組成，長期致力於推動醫療照護宣導與社會支持服務，協助病友改善生活品質。除年度會員大會外，協會亦持續提供醫療補助與教育獎助等多元資源，成為病友與家庭的重要後盾。陳理事長也呼籲社會各界一同響應關懷行動，凝聚善的力量，共同打造更友善、包容的社會環境。