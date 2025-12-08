雲林縣社區安全守護站增至1275處 縣府感謝巡訪員及守護站店家的加入

▲全縣社區安全守護站增至1275處，雲縣府感謝巡訪員及守護站店家的加入。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府今（8）日於劍湖山渡假大飯店舉辦「114年社區造咖聯盟-社區安全守護站」授證儀式暨座談會，透過運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助，以「擁抱｜讓守護網絡遍佈每處」為主題。今年社區安全守護站除了在全縣20鄉鎮擴增至1,275處外，並從「在地巡訪」、「特色店家加入」、「跨組織連結」與「數位化學習」等四大面向進行深化，希望讓反暴工作從行政體系延伸至社區日常，使居民在生活圈中就能獲得最即時、最可靠的支持。

副縣長謝淑亞表示，社區的力量展現是台灣最美麗的地方，今年全縣社區安全守護站已擴增至1,275處，成績顯著，反暴力工作的關鍵在於「可近性」與「可信任」，只要鄰近的人多一份敏感度與行動力，就可以防止很多憾事的發生。社區安全守護站2.0更強調在地與社區力量，運用便利商店、書店、早餐店、教會、宮廟等居民最熟悉的地方，只要願意加入，每一間店都能成為守護的起點。未來也將推出「社區安全守護線上認證平臺」，讓民間單位不受時間與地點限制即可完成反暴基礎學習，進一步擴大民間參與。

謝副縣長說，縣府輔導雲林縣麥寮鄉三盛社區發展協會、古坑鄉古坑社區發展協會及林內鄉林中社區發展協會參加衛生福利部第一屆紫絲帶社區認證計畫皆通過1朵紫絲帶認證，可見社區參與者的用心付出深受肯定，也希望透過在地社區的力量，提升民眾防暴共識，建構雲林縣社區安全防護網絡，紮根社區，永續發展。

謝副縣長並指出，面對高齡化社會，縣府持續推動長青食堂、社區照顧關懷據點、樂齡學習中心、長青學苑等，服務據點不斷的增加，並透過「防寒、防餓雙B計畫」提供熱食、保暖衣物與環境改善服務，結合智慧科技導入血氧監測、GPS定位手錶與緊急救援系統，守護長者健康與安全。在今年更推出「雲林縣愛老總綱領」，從食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學十個面向，全面照顧長者需求，實踐「在地安老、活躍老化」的願景，打造高齡友善城市。

社會處長林文志指出，今年新增的「在地巡訪員制度」是深化社區安全守護站的核心工程，巡訪員平時即與在地居民互動，最能掌握家庭情況與危機線索，是串聯社區與專業體系的重要中介者。此外，加入社區安全守護站的特色店家與組織也愈來愈多，包括四湖善水咖啡、麥寮麥皂工作室、虎尾饗享豆漿、斗六紙農書院、崙背李家蜂蜜、福氣教會以及多座宮廟等，這些友善店家不只提供場域，更主動將反暴觀念融入日常活動，例如：故事時間加入身體界線教育、推動安心角落、設置求助QR Code等，讓反暴意識真正成為社區文化的一部分。

計畫主持人雲林科技大學助理教授廖妍婷表示，社區安全守護站2.0將持續與各鄉鎮、巡訪員、社區與店家合作，透過在地推動與數位學習雙軌並行，讓雲林成為真正「能求助、敢求助」的安全城市，使每一道傷痕都不被遺忘，每一個人都能被接住，協助各站點建立更「永續」的在地運營模式，而非一次性的宣導。在巡訪員巡訪過程中發現許多店家平時與社區民眾緊密互動，只要多一份敏感度與行動力，就可能在關鍵時刻伸出手，為受暴者帶來改變的契機，店家也期待未來的線上學習系統能提供更多彈性，讓更多店家能安心加入。計畫團隊將協助各社區發展更貼近在地的模式，並投入反暴教育的數位化建置，未來的線上平臺將整合反暴初階教材、互動式題庫與認證機制，讓無法參與實體課程的店家與志工，也能利用空檔，透過手機或電腦完成訓練，建立基本的反暴辨識與通報能力。