雲林縣立田徑場開放民眾使用 年底辦跨年晚會

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）全國運動會10月底閉幕，作為主場地的雲林縣立田徑場經過整理，雲林縣長張麗善今天宣布開放民眾使用，並規劃12月31日舉辦跨年晚會。

斥資新台幣逾21億元的雲林縣立田徑場，10月18日至23日做為全國運動會的主場地，隨後即關門，地方關切對外開放時間。雲林縣交通工務局今天舉辦田徑場交接暨開放使用儀式，在張麗善見證下，雲林縣教育處長邱孝文從雲林縣交工局副局長廖珉鋒接下鑰匙。

張麗善說，雲林縣立田徑場自規劃開始，就以社區共融的觀念來進行設計，除了舉辦大型賽事與活動，平時更能提供民眾運動及休憩使用，旁邊設立籃球場和完善的人行道與景觀燈，成為完整的運動園區。

雲林縣府預計今年12月31日在田徑場舉辦跨年晚會，張麗善指出，縣府未來會盤點重大活動，視交通、場地和人潮等問題，選擇最恰當的地點。

邱孝文表示，田徑場主跑道與籃球場每日開放時間為上午6時至晚間9時，民眾可自由進出使用；周邊景觀照明則維持至午夜12時，營造明亮、安全的夜間運動與休憩空間。主要出入口位於正門大廳，民眾由此即可進入跑道區進行運動。室內空間及二樓看台目前暫不對外開放。若個人或團體欲於場地舉辦活動，請依規定提前提出申請。

雲林縣立體育場提醒，田徑場以田徑運動為主要用途，禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，亦不得從事易損害場地活動，如足球、棒球、橄欖球、溜冰、滑板等；同時禁止煙火、烤肉或任何危險行為。（編輯：李淑華）1141119