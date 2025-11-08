雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽 國際選手齊聚三條崙
「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天(8日)在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南與台灣好手追風逐秀絕技，點亮國境之西熱情活力，展現雲林海岸線活化與永續發展的成功典範。
雲林縣長張麗善、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、四湖鄉長吳勁葦、立委張嘉郡等一起為比賽鳴笛，200多名國內外愛好水上活動選手將在為期兩天活動中，享受風箏衝浪、水翼Pump競技樂趣，也吸引眾多喜愛水上運動民眾觀看比賽，體驗各項關卡遊戲。
張麗善指出，三條崙海水浴場過去因海岸環境變化一度停滯，但近年來雲林縣政府與四湖鄉公所攜手雲嘉南濱海國家風景區管理處及海洋委員會，共同投入環境改善與活動推廣，已成功轉型為國際級的水上運動基地，讓這片海岸重現活力。
張麗善表示，三條崙海水浴場擁有穩定且安全的風速，非常適合風箏衝浪等水上活動，「國際風箏衝浪邀請賽」自5年前開始比賽後，成為國內外愛好者心中國際風箏衝浪聖地之一，每屆比賽吸引日本、韓國、越南、印度、俄羅斯等多國好手齊聚雲林，展現地方的國際化能量。
張麗善說，透過風箏衝浪賽事，不僅帶動地方觀光與經濟，也讓更多青年與親子家庭走入海岸，體驗海洋休閒魅力。她強調，縣府未來將持續與中央單位合作，推動三條崙成為結合水上運動、海洋音樂與休閒娛樂的常態性親水樂園。
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，三條崙海水浴場是海岸觀光活化典範，縣府、四湖鄉公所用心規劃活動、積極投入改善環境是成功最大要素。包括國際風箏衝浪比賽、雲西海洋音樂季推播，愈來愈多的民眾都來此觀光，從事親水活動，知名度愈來愈高。
徐振能說，觀光署會盡速與公所合作，將這個場域出租給業者經營，讓遊客休閒旅遊活動時，能夠享受美食輕食。另周邊黑森林自行車道、鐵馬驛站整建優化工作會持續進行，提升雲西海岸線觀光環境，與旅遊品質。
縣府計畫處處長李明岳表示，今年風箏衝浪比賽為期二天。今天登場的風箏衝浪競賽包含繞標競速與花式跳高表演，選手們在浪尖間展現速度與力量。明天則是風翼水翼繞標競速賽與雲林縣首度舉辦的「水翼Pump交流表演賽專場」。賽場搭配專業解說與觀景平台，讓觀眾能近距離感受追風震撼。除專業賽事外，更推出「風箏衝浪陸上操箏」與「先鋒舟」兩大體驗活動，讓民眾享受水上活動樂趣與魅力。
周邊活動同樣精采多元，包括「玩咖出任務」氣墊闖關、Bike訪三條崙遊園體驗、「Push Bike小英雄」挑戰賽、「小小蚵藝家」創作活動等。舞台區安排小鼓手達人秀與「海放漾音樂」表演，並搭配「Hi好時光市集」及HAPPY HOUR美食飲品兌換。在賽場海上聳立象徵在地文化的「Q版包公巨型氣墊」成為拍照新地標，打造海、陸、空三重享受的親海盛典。
