（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣道164線第一期拓寬工程8日舉行竣工典禮。張麗善表示，縣道164線是串聯口湖、水林及北港三鄉鎮的重要道路，此次拓寬完工後，成功打通大北港區東西向交通瓶頸，有助地方經濟發展。縣府將加緊推動第二期及第三期工程，進一步整合海線觀光及工商運輸，完善區域交通路網。

雲林縣縣道164線第一期拓寬完工，打通大北港區東西向交通瓶頸。（圖／記者洪佳伶攝）

竣工典禮由縣長張麗善主持，縣政總顧問張清良、立委丁學忠、公路局雲嘉南養護工程分局長郭清水、議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、水林代理鄉長張東凱、北港鎮鎮民代表會主席黃美蘭等人共同出席，包含北港、水林、口湖多位村里長及地方代表皆參與盛會，一同祝賀工程順利完工。

廣告 廣告

雲林縣縣道164線第一期拓寬完工，打通大北港區東西向交通瓶頸。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，縣道164拓寬計畫在其擔任立委期間即建議納入雲林生活圈道路改善，後經立委張嘉郡爭取規劃設計費，於107年獲中央核定為生活圈道路建設。第一期工程自水林都市計畫東側至台19線，全長4.4公里，總經費6.79億元，其中中央補助4.63億元，縣府自籌與追加2.15億元，110年開工，今年順利完工。完工後並為該路段增稱「顏思齊大道」，象徵區域串聯更具特色。

雲林縣縣道164線第一期拓寬完工，打通大北港區東西向交通瓶頸。（圖／記者洪佳伶攝）

議員黃文祥指出，164線為日治時期道路，過去未拓寬、行道樹茂密且照明不足，民眾行車長期心驚膽跳；拓寬訴求多年，如今終於完成，感謝中央與縣府的協力。

雲林縣縣道164線第一期拓寬完工，打通大北港區東西向交通瓶頸。（圖／記者洪佳伶攝）

立委丁學忠則表示，一期完工僅是開端，他與立委張嘉郡將持續向中央爭取第二、三期拓寬工程計畫與經費，促使路線全線改善。

雲林縣縣道164線第一期拓寬完工，打通大北港區東西向交通瓶頸。（圖／記者洪佳伶攝）

交通工務局長汪令堯說明，一期工程範圍自水林都市計畫東緣至北港鎮台19線，北港都計區路寬拓寬至24公尺並設置人行道，水林非都計區拓寬至20公尺，全線配置雙向四車道與機慢車道，並進行地下管線化，改善景觀視野。縣府亦已向國土署及公路局爭取水林至口湖段及水林外環道改善，未來縣道164線將能串接台61線至國道1號，打造更完整便捷的交通網絡。

雲林縣縣道164線第一期拓寬完工，打通大北港區東西向交通瓶頸。（圖／記者洪佳伶攝）