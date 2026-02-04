雲林縣藝文協會名家揮毫 為榮民長輩迎春送福

記者黃清衛／綜合報導

為迎接即將到來的馬年，雲林榮家日前攜手雲林縣榮服處及雲林縣藝文協會，共同舉辦「馬到成功、翰墨迎春」名家揮毫活動，邀請多位藝文名家蒞臨家區揮毫寫春聯，並結合創意年畫，將一筆一畫的墨香化為對長輩最真摯的新春祝福，現場洋溢濃厚年節氣氛。

活動現場長輩參與踴躍、氣氛熱絡，其中高齡90多歲的陳爺爺開心表示，看著書法名家揮毫寫下氣勢磅礡的春聯，彷彿替新的一年揭開嶄新序幕，待春聯貼在門口，心情也感到格外溫暖與期待；活動結束後，榮家同仁協助長輩張貼春聯、除舊布新，讓家區處處洋溢著喜氣與祝福。

雲林榮家主任張筱貞表示，透過藝文名家走進榮家，不僅讓住民長輩能近距離欣賞書法藝術之美，也為家區注入溫暖的人文氣息，更象徵對榮民長輩們長年奉獻與人生歷程的尊重與關懷；希望藉由揮毫活動，讓長輩在迎春時節感受到滿滿祝福與喜悅，並祈願新的一年皆能「馬到成功、富貴平安」，安享健康、尊嚴且快樂的晚年生活。

榮家長輩晾掛喜愛的春聯，心情愉悅準備張貼迎接新年。(雲林榮家提供)

雲林榮家長輩們與雲林縣藝文協會成員開心合影。(雲林榮家提供)