雲林縣虎尾城市品牌代言人虎尾虎城市IP嘟嘟，行銷接軌國際。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣虎尾城市品牌代言人「虎尾虎–嘟嘟」，廿五日首亮相，鎮長林嘉弘說，虎尾鎮是全國少數有虎開頭的城鎮，虎尾不僅有傳統布袋戲更有全國唯二尚在製糖的糖廠，因此虎尾虎命名嘟嘟，主要火車或五分車嘟嘟都會想到虎尾，透過嘟嘟的代言推動觀光等各產業，甚至配合縣府各項活動接軌國際。

林嘉弘指出，「虎尾虎–嘟嘟」是虎尾城市品牌節慶活動、觀光及產業最新代言人，經與雲科大品牌共感研究中心聯手打造城市意象IP，透過虎尾虎擔任城市文化觀光代言，傳遞兼具親和力與文化深度的城市代表角色，象徵虎尾甜蜜、溫暖且持續前行的城市精神。

林嘉弘說，此次城市IP特邀請雲科大品牌共感研究中心操刀，從設計發想、設計徵件、角色性格設定與文化脈絡梳理到定稿等階段，耗時近五個月、超過三千人次互動回饋生成虎尾虎城市IP，「虎尾虎」的誕生，是虎尾邁向城市品牌化的重要一步，未來更將串聯在地產業、商圈、觀光與活動，讓城市形象成為促進經濟與文化發展的助力，更期待能代表虎尾走向全台、甚至國際的城市名片。

副縣長謝淑亞說，知名城市都以動物IP命名代言，非常可愛且具溫度，虎尾虎的形象結合在地百年製糖文化、鐵道歷史與小鎮人文底蘊，虎尾虎的聽故事、看布袋戲且吃糖都蜜糖，呈現虎尾在地生活的日常，尤其目前正值虎尾糖廠製糖期，看到火車嘟嘟就想到虎尾虎，幸福甜蜜滿滿。

雲科大品牌共感研究中心張岑瑤教授說，虎尾鎮承載深厚的糖業發展記憶，「虎尾虎」的價值在於共感設計，透過居民參與、文化調研與故事轉譯，讓IP成為集體記憶的載體，居民認同也讓旅客理解虎尾的城市性格。虎尾虎的設計帶動城市產業的推動力，透過在地居民的需求及未來期待，讓虎尾不只是大家認知中台灣的糖廠，也是世界的糖廠最多甜蜜溫暖的城鎮。