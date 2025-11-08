雲林縣表揚114年度績優環保志工 共創淨零永續好環境
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣環境保護局於今(8)日舉辦「114年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及優良水環境巡守隊頒獎典禮」，表揚績優環保志（義）工及響應綠色辦公之績優單位，局長張喬維感謝環保志義工、民間企業與團體為環境付出的辛勞，表達對獲獎志工及團隊的肯定。
雲林縣環保志工隊、水環境巡守隊以及環境教育志工人數近8千人，平日協助環境教育推廣、減塑宣導、清理河川及配合病媒蚊防治與孳生源清除，優良水環境巡守隊在保護水資源、監測水質方面的努力，對於維護當地生態環境至關重要。
此次表揚獎項包含團體獎：績優環保志工隊7隊、優良水環境巡守隊3隊；個人獎項15名優良環保志工、8名優良長青志工、5名優良巡守隊員、3名優良環境教育志工及2名優良服務台志工；其中獲選優良長青志工高齡87歲的張林蜜志工，擔任水巡守志工與環保志工期間，不論是淨溪、設攤宣導還是環境綠美化都能積極參與並全力以赴，這樣的熱情也激勵所有夥伴，更成為了社區的榜樣。
同步表揚響應「綠色辦公」之績優單位，截至今年九月底雲林縣共有77個單位投入響應，經篩選出響應措施達32項以上的7家單位，包含甲子時尚傢俱、劍湖山世界股份有限公司、雲林縣斗六市公所、台灣中油北港加油站、口湖加油站、斗南中興路加油站及台塑出光特用化學品股份有限公司，特頒發獎狀與禮品乙份，以表彰其在綠色永續行動上的積極作為。期盼透過表揚活動，鼓勵更多單位共同響應綠色辦公，落實節能減碳與環境友善的工作文化，攜手打造更永續的雲林。
典禮中亦表揚此次代表雲林縣參加114年全國環保志（義）工群英會的優秀隊伍，其中「虎尾鎮立仁社區」榮獲環保金頭腦特優、「虎尾鎮頂溪社區」榮獲資源分類王特優、「斗南鎮田頭社區」榮獲資源灌籃高手特優及「崙背鄉南陽社區」榮獲清掃接力賽特優，志工們在各項競賽表現傑出優異，展現雲林縣滿滿的環保正能量！
雲林縣環境保護局局長張喬維表示，今天的頒獎典禮不僅是對志工們辛勤付出的表彰，更是對他們無私奉獻精神的讚美。志工們用自己的行動，展現了對環境的責任感和對社會的愛心，為雲林縣的可持續發展作出了重要貢獻。另外特別感謝環保志工於全國運動會賽事期間不辭辛勞地環境整潔巡檢及環境教育宣導，讓民眾們對雲林留下最美好的回憶。未來縣政府也會持續推動各項環保政策並積極採納綠色生活的理念，減少一次性產品的使用，致力循環經濟的推動及淨零響應，創造永續雲林。
