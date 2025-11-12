雲林縣表揚114年度績優長照團體及人員 張麗善：用愛與專業打造在地安養
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府11日於縣府親民空間舉辦「114年度績優長照團體及人員頒獎典禮」，表揚投入長照表現卓越足為楷模的個人與團體。縣長張麗善感謝所有獲獎單位與照顧人員長期以來的辛勞付出。每位長照夥伴都是雲林的驕傲，用愛心與耐心陪伴長輩，讓在地安養、在地老化成為可能。
張麗善縣長指出，雲林縣高齡人口比例雖然全台名次退居第5，但已達21.7%超高齡社會，長照需求持續攀升，顯示照顧服務的重要性與挑戰並存。縣府積極推動智慧長照與輔具補助，讓科技協助減輕照顧壓力，提升服務品質。
張縣長指出，雲林平均壽命僅78.74歲，低於全國平均2.1歲，主要因醫療與交通資源不足。許多長輩因交通不便或經濟困難延誤就醫，因此縣府今年特別編列交通補助經費，協助完成篩檢及轉診，讓「早期發現、早期治療」能落實在地。她也呼籲中央推動「醫療平均、健保平等」，讓每位長輩都能在家鄉安心變老，不因制度落差被迫離鄉。
張縣長表示，她特別感謝所有照顧團隊的付出，並期勉大家持續以愛心與專業為本，讓長照服務如水般細膩綿長，成為雲林最溫暖的力量。
衛生局長曾春美表示，感謝所有投入長照服務的機構、團體與照顧服務員，他們以愛心與耐心守護縣內長輩，讓雲林的長照體系更加完善。縣府藉由評比與表揚典禮，肯定在長照2.0服務中表現傑出的單位與人員，透過表揚激勵更多人投入長照服務行列，共同提升雲林的照顧品質。
曾局長指出，長照服務不僅是專業的展現，更是一份長期陪伴與關懷。縣府將持續整合資源，讓長輩在地安養、幸福老化，打造更有溫度的照護網，讓雲林成為最友善、最貼心的高齡城市。
114年度績優長照團體及人員共頒發27個獎座給表現卓越足為表率楷模的團體及人員，分別為照護之星(團體獎)3座、照護英雄(個人獎)23座及照護柑仔店獎(個人獎)1座。
