雲林縣西螺福興宮攜手台中福華端午送暖 端粽傳愛關懷弱勢

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西螺福興宮攜手台中福華飯店端午送暖，端粽傳愛關懷弱勢。（記者陳正芬攝）

（另開新視窗）

記者陳正芬∕雲林報導

端午佳節將至，粽香傳遞團圓滋味之際，更承載著關懷與分享的溫暖力量。西螺福興宮攜手台中福華大飯店舉辦端午公益送暖活動，十二日捐贈愛心粽及關懷物資，期在警力的協助分將節慶祝福送到弱勢家庭與需要關懷族群手中歡度端午佳節。

捐贈儀式於西螺福興宮舉行，由西螺福興宮董事長楊文鐘、台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒及西螺分局分局長吳誌權共同見證。此次捐贈物資包含愛心粽、食用油、大燕麥片及關懷禮盒等多項關懷物資，希望藉由實際行動，將社會溫暖送進地方每個角落。

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福興宮董事長楊文鐘說，福興宮長期秉持太平媽護佑眾生、關懷社會的精神，希望透過端午公益活動，將信仰的力量轉化為實際關懷，讓更多有需要的人感受到社會的溫暖與支持。

台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒說，飯店愛心社多年來持續推動公益服務，結合同仁力量投入關懷行動並落實於日常。再次與西螺福興宮攜手推動公益送暖，不僅是一份節慶祝福，更是企業實踐社會責任的重要展現，希望透過端午節的祝福，傳遞關懷、互助與共好的力量，讓善的循環持續擴散。

西螺分局長吳誌權也感謝地方信仰團體與企業共同投入公益行動，透過公私協力關懷弱勢族群，展現社會溫暖與正向力量，也讓端午佳節更具意義，打造更有溫度的幸福社會。