雲林縣警察局勇奪內政部警政署年度裝檢第一名 警政署頒獎肯定

雲林縣警察局榮獲內政部警政署「114年警用裝備檢查團體綜合成績評核乙組第一名」殊榮，署長張榮興親自頒獎肯定。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局榮獲內政部警政署「114年警用裝備檢查團體綜合成績評核乙組第一名」殊榮，於今日警政署署務會報中，由署長張榮興親自頒獎肯定雲林縣警察局在維護警用裝備保養工作推動效能的卓越表現，警察局全體同仁同感榮耀。

此次警用裝備檢查於114年7月17日由警政署後勤組科長施佳增率隊到雲林縣警察局執行，內容涵蓋武器彈藥、通訊、防彈裝備、武器彈藥管理、綜合業務及清槍程序等，並抽查警察局本部、交通隊與斗六分局等單位，全面檢視平日裝備使用與保養成果。雲林警察局最終在全國評比中脫穎而出，除奪下乙組總成績第一名外，單項成績亦表現亮眼，包括武器彈藥裝備第一名、通訊裝備第二名及武器彈藥管理第三名。

廣告 廣告

雲林縣警察局長黃富村表示，感謝警政署長官到本局檢查指導，讓同仁更加瞭解裝備保養知識，確保應勤裝備維持最佳狀態，才能維護員警自身及民眾的生命財產安全。黃局長同時表示，在本次檢查中，同仁們積極工作表現，能榮獲好成績，表示肯定。並期許同仁本於「保養重於維修，維修重於購置」的精神，持續保持裝備的妥善率，讓員警的執勤安全有最佳的保障。此外，他特別感謝縣長張麗善及縣府團隊追加2,831萬餘元經費協助汰換裝備，讓警政工作更臻完善，持續守護雲林治安。